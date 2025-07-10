مستثمرو البيتكوين ينفقون أكثر من 50 مليار دولار على صناديق المؤشرات الفورية الأمريكية

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 02:26 مساءً - تجاوزت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبيتكوين الفوري في الولايات المتحدة صافي تدفقات بقيمة 50 مليار دولار، وذلك بعد 18 شهرًا فقط من إطلاقها في يناير 2024.

تصدّر صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock (الرمز IBIT) المشهد بصافي تدفقات بلغ 53 مليار دولار، بينما حلّ صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (الرمز FBTC) في المركز الثاني بصافي تدفقات بلغ 12.29 مليار دولار.

أما صندوق Grayscale Bitcoin Trust (الرمز GBTC) فكان الصندوق الوحيد الذي سجّل صافي تدفقات خارجة، حيث خسر 23.34 مليار دولار، وفقًا لبيانات Farside Investors.

تجاوزت صناديق البيتكوين الفورية 50 مليار دولار من التدفقات الصافية، مع تصدّر IBIT وFBTC. المصدر: Farside Investors

خلال هذا العام، جذبت منتجات الأصول الرقمية إجمالًا صافي تدفقات بلغ 18.96 مليار دولار، منها ما يقارب 83% لعملة البيتكوين وحدها، في حين شكّلت الإيثيريوم 16% من إجمالي هذه التدفقات، وفقًا لتقرير CoinShares.

ولا يزال صندوق IBIT يحتفظ بالريادة، حيث أصبح أول صندوق بيتكوين ETF يتجاوز 700,000 عملة بيتكوين يوم الثلاثاء، ما يجعله يمتلك أكثر من 55% من إجمالي البيتكوين المحتفظ به في جميع صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين.

وفي الأسبوع الماضي، أُفيد أن عائدات BlackRock من صندوق IBIT فاقت على أساس سنوي عائداتها من صندوقها الرئيسي iShares Core S&P 500 ETF.

ارتفاع احتياطيات الشركات من البيتكوين

شهدت عملة البيتكوين أيضًا إقبالًا متزايدًا من قبل الشركات، حيث أنشأت العديد منها خزائن بيتكوين خلال عام 2024.

يوم الإثنين، أعلنت شركة Metaplanet اليابانية عن شراء بيتكوين بقيمة 237 مليون دولار، لتصبح خامس أكبر شركة تمتلك احتياطيًا من البيتكوين، إذ تجاوزت محفظتها 15,500 عملة BTC.

وفي اليوم نفسه، أضافت شركتان أوروبيتان المزيد من البيتكوين إلى احتياطياتهما الحالية: حيث استثمرت شركة The Blockchain Group الفرنسية 12.5 مليون دولار، بينما أضافت شركة Smarter Web Company البريطانية ما قيمته 24.3 مليون دولار من البيتكوين إلى خزائنها.

كما أعلنت شركة Remixpoint اليابانية، المدرجة في بورصة طوكيو، أنها جمعت 215 مليون دولار بهدف شراء المزيد من البيتكوين، مع نية الوصول إلى 3,000 عملة BTC في المستقبل القريب.

البيتكوين يسجل أعلى سعر تاريخي، والإيثيريوم في حالة صعود

يوم الأربعاء، بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 112,000 دولار، ما أدى إلى تصفية مراكز بيع قصيرة بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

إلى جانب البيتكوين، يتوقع المحللون أن تصل الإيثيريوم إلى مستوى 3,000 دولار خلال هذا الأسبوع، بفضل هيكل السوق الصاعد.

وفي آخر 24 ساعة، ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 6.6%، ويجري تداوله حاليًا عند 2,778 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinGecko.