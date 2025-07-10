إنفيديا تصبح أول شركة تصل إلى تقييم 4 تريليونات دولار بفضل ازدهار الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 02:26 مساءً - تجاوزت شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لصناعة أشباه الموصلات حاجز 4 تريليونات دولار في القيمة السوقية، لتصبح أول شركة في التاريخ تصل إلى هذا الرقم القياسي.

تفوّقت إنفيديا على عملاقي التكنولوجيا مايكروسوفت وآبل في بلوغ هذا المعلم المالي، بعد أن ارتفع سعر سهمها إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء.

ارتفعت أسهم الشركة بنحو 2% خلال التداولات المبكرة لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 164.32 دولارًا، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 163.36 دولارًا في تداولات ما بعد الإغلاق، بحسب بيانات Google Finance.

وقد جاء هذا الارتفاع في أسعار الأسهم مدفوعًا بثقة المستثمرين المتزايدة في الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، مما دفع قيمة الشركة السوقية إلى مستويات قياسية قبل أن تتراجع قليلًا.

يتم احتساب القيمة السوقية من خلال ضرب عدد الأسهم القائمة في سعر السهم الحالي. وتمتلك إنفيديا 24.4 مليار سهم قائم، مما يعني أن قيمتها السوقية تراجعت إلى 3.98 تريليونات دولار بعد تداولات ما بعد الإغلاق.





ارتفاع تاريخي لسعر سهم NVDA يوم الأربعاء. المصدر: Google Finance

ازدهار الذكاء الاصطناعي كمحرّك رئيسي

علّق روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في شركة Dakota Wealth في نيويورك، لوكالة رويترز، قائلًا:

"إن وصول إنفيديا إلى هذا المعلم يعكس حقيقة أن الشركات باتت تُوجّه إنفاقها على الأصول نحو الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد مستقبل التكنولوجيا بلا شك."

من جانبه، أشار آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في شركة B Riley Wealth، لصحيفة USA Today إلى أن إنفيديا بدأت بصناعة معالجات الألعاب ثم معدات تعدين العملات المشفرة، قبل أن تتحول إلى صانعة شرائح لمعالجة الذكاء الاصطناعي، مضيفًا:

"تواصل الشركة تقدمها، وتُعد بوضوح أحد الفائزين الأوائل في سباق الذكاء الاصطناعي."

تعافٍ قوي بعد انتكاسات

رغم خسارتها ما قيمته 5.5 مليارات دولار من تقييمها في وقت سابق من عام 2025 نتيجة المخاوف من منافسين صينيين في مجال الذكاء الاصطناعي وقيود التصدير الأمريكية، بالإضافة إلى تراجع قيمتها السوقية بمقدار 600 مليار دولار في يناير، فإن إنفيديا حققت تعافيًا قويًا.

وقد أعلنت الشركة عن إيرادات تجاوزت 44 مليار دولار وأرباح بلغت 19 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 26% مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفع سعر سهمها بنسبة 21.3% منذ بداية العام، متجاوزًا أداء مؤشر S&P 500 الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 6.5% فقط خلال الفترة ذاتها.

منافسو القيمة السوقية

تُعد مايكروسوفت ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية عند 3.74 تريليونات دولار، وتليها آبل في المركز الثالث بـ3.15 تريليونات دولار، بحسب بيانات CompaniesMarketCap. وتُعد هذه الشركات الثلاث الوحيدة التي تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار.

بالمقارنة، تبلغ القيمة السوقية لعملة بيتكوين (BTC) التي أعادت زيارة أعلى مستوياتها التاريخية يوم الأربعاء نحو 2.2 تريليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية الكلية لسوق العملات المشفرة بأكمله 3.53 تريليونات دولار، أي أقل من قيمة إنفيديا وحدها.