طيران الإمارات تعتمد مدفوعات العملات المشفرة بالشراكة مع Crypto.com

أعلنت شركة Crypto.com توقيع مذكرة تفاهم مع طيران الإمارات، تهدف إلى دمج الدفع بالعملات المشفرة ضمن أنظمة الدفع العالمية لشركة الطيران، في خطوة تُعد الأبرز على مستوى قطاع السفر الدولي.

بموجب الاتفاق، سيتم دمج خدمة “Crypto.com Pay” في البنية التحتية لطيران الإمارات، ما يتيح للمسافرين دفع ثمن الرحلات والخدمات باستخدام عملات رقمية مثل البيتكوين. ومن المتوقع إطلاق الخدمة رسميا خلال العام المقبل.

صرح “عدنان كاظم”، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، بأن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة بمواكبة التحول الرقمي وتلبية تطلعات العملاء الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا، مؤكدا انسجامها مع توجه دبي لتكون مركز عالمي للابتكار المالي.

كما ستشمل الشراكة حملات توعوية لتسريع اعتماد حلول الدفع الجديدة، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز حضور العملات المشفرة في الحياة اليومية.

من جهته، أعرب “إريك أنزياني”، الرئيس التنفيذي للعمليات في “Crypto.com”، عن ثقته بأن التعاون مع طيران الإمارات سيمنح دفعة قوية لاعتماد العملات الرقمية على نطاق أوسع، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تُعزز تقديم خدمات مالية مبتكرة ومرنة للمستهلكين.

رغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، إلا أنه يعكس اهتمام جاد بدمج تقنيات البلوكشين في قطاع الطيران، ويعزز موقع دبي كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.

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