الريبل تختار بنك BNY كأمين احتياطي رئيسي لعملة RLUSD المستقرة

أعلنت شركة الريبل عن اختيار بنك نيويورك ميلون (BNY Mellon)، أكبر بنك حفظ أصول في العالم، كمزود رئيسي لخدمات الحفظ المؤسسية لعملة RLUSD المستقرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تبني الأصول الرقمية وربطها بالقطاع المالي التقليدي.

تأتي هذه الشراكة في وقت واصلت فيه العملة الرقمية المستقرة RLUSD نموها السريع، متجاوزة حاجز 500 مليون دولار في القيمة السوقية خلال 7 أشهر فقط من إطلاقها، بحسب بيانات “CoinGecko”.

وتُعد العملة من بين أكبر 20 عملة مستقرة من حيث العرض المتداول، وتعمل على شبكتي “XRP Ledger” والايثيريوم.

وفي إطار مساعيها لتوسيع الرقابة التنظيمية، قدمت الريبل مؤخرا طلب للحصول على ترخيص مصرفي وطني في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز البنية التحتية القانونية والإشرافية للعملة.

بموجب الاتفاق، سيتولى بنك “BNY” مسؤولية حفظ احتياطي RLUSD وتقديم خدمات المعاملات البنكية لدعم عمليات الريبل.

علّق “جاك ماكدونالد”، رئيس استراتيجية العملات المستقرة في الريبل، قائلا:

يُعد بنك BNY شريك مثالي للريبل بفضل خبرته العميقة في مجال الحفظ، ورؤيته الاستشرافية لبنية الأصول الرقمية.

من جانبها، أكدت “إميلي بورتني”، الرئيسة العالمية لخدمات الأصول في “BNY”، أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بقيادة مستقبل القطاع المالي من خلال حلول حفظ رقمية موثوقة وآمنة.

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