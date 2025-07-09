انخفاض مؤشر الدولار يعزز توقعات صعود البيتكوين

يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تراجعه منذ 4 أشهر، في مسار يُعد الأكبر منذ أكثر من عقدين.

هذا التراجع، الذي يتزامن مع بلوغ الدين الأمريكي مستويات قياسية، قد يشكل بيئة داعمة لصعود الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها البيتكوين.

وفقا لمنصة “CryptoQuant”، يظهر التاريخ المالي وجود علاقة عكسية بين قوة الدولار وأداء البيتكوين.

فمع انخفاض الدولار إلى ما دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم بنحو 6.5 نقاط، وهو أكبر انحراف يُسجل منذ 21 عام، تشير البيانات إلى إمكانية دخول السوق في مرحلة انتعاش للعملات الرقمية.

المحلل “داركفوست” من “CryptoQuant” أوضح أن فترات ضعف الدولار غالبا ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تخصيص محافظهم نحو أصول بديلة أكثر مخاطرة، مما يدعم البيتكوين باعتباره ملاذ استثماري غير تقليدي.

رغم هذا، لم يظهر سعر البيتكوين حتى الآن رد فعل مباشر، إذ لا تزال العملة تتداول ضمن نطاق ضيق بين 100,000 و110,000 دولار منذ مايو، لتُسجل مؤخرا 108,800 دولار بحسب بيانات “CoinMarketCap”.

ويرى مراقبون أن استمرار التماسك السعري يُعزى إلى حاجة السوق إلى محفزات إضافية، سواء من حيث السيولة أو المؤشرات الاقتصادية الكبرى.

في الوقت ذاته، تشير تقارير إلى أن السوق يهيمن عليه المستثمرون المتفائلون، ما يعزز فرص حدوث اختراق صعودي في حال توفرت ظروف داعمة إضافية.

اقرأ أيضا:

مؤسس كاردانو: رفضت صفقة مع السلفادور بسبب مخاوف تتعلق بالعصابات والجوانب القانونية

شركة “Metaplanet” تخطط لاستغلال احتياطي البيتكوين للاستحواذ على بنك رقمي وشركات مُولِّدة للنقد

