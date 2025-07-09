تمويل Truth Social لإطلاق صندوق "Crypto Blue Chip ETF" لتتبع الأصول الرقمية الكبرى

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 04:01 مساءً - قدّمت شركة Trump Media من خلال منصتها Truth Social نموذج تسجيل S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق مؤشرات متداولة (ETF) يتتبع مجموعة من أبرز الأصول المشفرة.

ووفقًا للوثائق المقدمة يوم الثلاثاء، فإن "Truth Social Crypto Blue Chip ETF" سيتتبع أداء سلة من الأصول الرقمية الرائدة، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL)، وكرونوس (CRO)، وريبل (XRP).

ينصّ الملف التمهيدي على أن الصندوق سيخصص 70% من استثماراته في بيتكوين، و15% في إيثريوم، و8% في سولانا، و5% في كرونوس، و2% في ريبل. وستُحتفظ الأصول الأساسية لدى جهة وصاية، كما أن أي تغييرات في نسب التخصيص ستتطلب تعديلًا على الاتفاقية والحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

يُدار هذا الصندوق كـ "صندوق أعمال" مسجل في ولاية نيفادا، وتدعمه شركة Yorkville America Digital.

إدراج ETF Truth Social في بورصة NYSE Arca بعد الموافقات

أشارت الوثائق إلى أن أسهم الصندوق سيتم إدراجها في بورصة NYSE Arca بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

يمثل هذا الصندوق أحدث محاولة من منصة Truth Social لتوفير وصول إلى سوق العملات الرقمية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من خلال أدوات استثمار تقليدية.

وأضاف الملف أن الصندوق لن يعمل كصندوق استثمار مسجّل، ولن يخضع للوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كصندوق سلع. وبدلًا من ذلك، سيقوم بإصدار واسترداد الأسهم على شكل كتل من 10,000 سهم عبر وسطاء معتمدين، وذلك للحفاظ على سعر الصندوق قريبًا من قيمة أصوله المشفرة الأساسية.

ETF Blue Chip يتبع طلبًا سابقًا لصندوق مزدوج لبيتكوين وإيثريوم

تأتي هذه الخطوة بعد تقديم Truth Social في 16 يونيو طلب تسجيل منفصل لـ ETF مزدوج يتتبع أداء كل من بيتكوين وإيثريوم، بدعم من أصول محفوظة لدى منصة Crypto.com.

ويهدف هذا الصندوق إلى توفير تعرض لكلا الأصلين الرقميين وتبسيط عملية الاستثمار فيهما دون الحاجة إلى شرائهما مباشرة. وسيخصص 75% من أصوله لبيتكوين و25% لإيثريوم.

وفي يوم الإثنين، أقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسميًا باستلام الطلب، مما يعني بدء عملية المراجعة التنظيمية لتحديد ما إذا كان الصندوق سيحصل على الموافقة.