شركة يابانية تدفع راتب المدير التنفيذي بالكامل بعملة بيتكوين دعمًا لاستراتيجية الأصول الرقمية

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 04:01 مساءً - أعلنت شركة الطاقة اليابانية "ريمكس بوينت" (Remixpoint) ومقرها طوكيو، أنها ستدفع راتب مديرها التنفيذي الجديد تاكاشي تاشيرو بالكامل بعملة البيتكوين، وذلك في إطار ما وصفته بـ "إدارة موجهة نحو المساهمين"، مؤكدة رغبتها في أن يكون تاشيرو "في نفس القارب" مع حملة الأسهم.

وذكرت الشركة في بيان صدر يوم الثلاثاء أن راتب تاشيرو وضرائبه سيتم احتسابهما بالين الياباني، ومن ثم سيتم شراء ما يعادل المبلغ الكامل من البيتكوين (BTC) بالسعر السوقي وتحويله إلى محفظة العملات الرقمية التي يحددها المدير التنفيذي. وأضاف البيان:

"سيتم دفع التعويض في هذه الحالة بالين الياباني وفقًا للإطار التنظيمي لقانون الشركات والضرائب المعمول به. بعد ذلك، سنقوم بشراء كمية من البيتكوين تعادل نفس المبلغ بالين الياباني وتحويلها إلى المحفظة الرقمية التي يحددها الرئيس والمدير التنفيذي."

وكان تاشيرو قد تولى منصب المدير التنفيذي في يونيو الماضي، حيث أعلن أن البيتكوين سيكون "في صميم الاستراتيجية المالية للشركة"، مشيرًا إلى أن "ريمكس بوينت" تسعى لتبني نموذج إدارة يرتكز على الخزينة الرقمية.

تاكاشي تاشيرو، الرئيس التنفيذي لشركة ريمكس بوينت. المصدر: Remixpoint

حتى قبل تعيين تاشيرو، كانت الشركة قد بدأت بالفعل في تجميع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ضمن استراتيجيتها لبناء محفظة خزينة رقمية. ووفقًا لتقرير صادر في 13 يونيو، تمتلك ريمكس بوينت ما يزيد عن 1,051 بيتكوين، و901 إيثر (ETH)، و13,920 سولانا (SOL)، و1,191,204 ريبل (XRP)، و2,802,311 دوجكوين (DOGE)، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 116 مليون دولار.

وبالإضافة إلى منصبه في ريمكس بوينت، يُدرج تاشيرو أيضًا ضمن إدارة منصة التداول اليابانية BITPoint التابعة لمجموعة SBI، والتي روجت مؤخرًا بشدة لعملة الميم الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم "TRUMP".

رواتب بالبيتكوين: توجه متصاعد بين القادة

ليست ريمكس بوينت أول شركة تعتمد البيتكوين كوسيلة لدفع رواتب مسؤوليها التنفيذيين. ففي عام 2021، أعلنت شركة تعدين العملات المشفرة البريطانية "Argo Blockchain" أن مديرها التنفيذي آنذاك، بيتر وول، سيتقاضى راتبه بعملة البيتكوين، مشيرًا إلى اقتداءه بلاعب كرة القدم الأمريكية راسل أوكونغ، الذي أعلن في 2020 أنه سيحوّل جزءًا من راتبه إلى بيتكوين.

وفي الانتخابات البلدية لنيويورك عام 2021، صرّح المرشح الديمقراطي إريك آدامز أنه سيتقاضى أول ثلاث رواتب له كعمدة بالبيتكوين. واليوم، وبينما يخوض الانتخابات مجددًا كمرشح مستقل لعام 2025، ما يزال آدامز يتفاخر أمام الإعلام وسكان نيويورك بحيازته للبيتكوين، مؤكدًا عدم ندمه على القرار لا سيما وأن سعر العملة المشفرة قد تضاعف منذ عام 2021.