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Ego Death Capital تجمع 100 مليون دولار لتمويل شركات ناشئة تركز على البيتكوين

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Cointelegraph بواسطة Sam Bourgi 0 تبليغ

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تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 04:01 مساءً - جمعت شركة رأس المال الاستثماري Ego Death Capital مبلغ 100 مليون دولار من مكاتب عائلية ومستثمرين آخرين لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تركز على (BTC)، في إشارة إلى تزايد اهتمام المؤسسات بالمشاريع المرتبطة بالأصول الرقمية.

ويهدف الصندوق إلى دعم جولات التمويل من الفئة A للشركات التي تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين مليون و3 ملايين دولار، بحسب ما صرّح به الشريك المؤسس نيكو ليشوغا في مقابلة حصرية مع موقع Axios.
وقال ليشوغا: "أرى أن البيتكوين هو القاعدة الوحيدة اللامركزية والآمنة التي يمكن البناء عليها".

ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه البيتكوين اهتمامًا مؤسساتيًا متزايدًا، مدفوعًا بالأداء القوي لصناديق ETFs الفورية في الولايات المتحدة والنمو المتصاعد في أرصدة الشركات من البيتكوين.

حتى الآن، استثمرت Ego Death في عدد من الشركات الناشئة المرتكزة على البيتكوين، منها منصة التداول Roxcom، ومنصة الادخار Relai، وحل المدفوعات Breez المبني على شبكة Lightning Network.

لكن الشركة أوضحت أنها لا تنوي الاستثمار في شركات تعمل في مجال العتاد الصلب مثل تعدين البيتكوين أو تصنيع المحافظ، كما أنها غير مهتمة بدعم مشاريع مرتبطة بعملات رقمية أخرى.

وقد أضافت عشرات الشركات، المدرجة وغير المدرجة في البورصات، البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية وهي ظاهرة تسارعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.

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الطلب المؤسسي على البيتكوين شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2025. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

التمويل الاستثماري في ينتعش في الربع الثاني

وبعيدًا عن البيتكوين، شهد تمويل رأس المال الاستثماري في قطاع العملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين انتعاشًا حادًا في الربع الثاني من عام 2025، حيث جمعت الشركات ما مجموعه 10.03 مليارات دولار، وفقًا لبيانات CryptoRank.

وشكّل شهر يونيو وحده أكثر من نصف هذا الرقم، مع جمع 5.14 مليارات دولار خلاله.

ومن بين أكبر صفقات التمويل في الربع الثاني كانت جولة التمويل البالغة 750 مليون دولار التي أطلقها السياسي الأمريكي فيفيك راماسوامي لصندوق Strive، بالإضافة إلى إطلاق 21 Capital، الذي جمع 585 مليون دولار لشراء البيتكوين.

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صفقات رأس المال الاستثماري في قطاع الكريبتو ارتفعت بقوة في الربع الثاني. المصدر: CryptoRank

بشكل عام، مثّل الربع الثاني أقوى أداء لصناديق رأس المال الاستثماري في القطاع منذ الربع الأول من عام 2022، عندما بلغ إجمالي الاستثمارات 16.64 مليار دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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