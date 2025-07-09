الاستحواذ على Core Scientific يثير شكوك المحللين ويُضعف سهم CoreWeave

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 04:01 مساءً - افتتحت أسهم شركة CoreWeave (الرمز: CRWV) تداولات يوم الثلاثاء على انخفاض، في ظل تساؤلات من المحللين حول مدى جدوى استحواذ الشركة الأخير على Core Scientific (الرمز: CORZ) من حيث تأثيره الإيجابي على أرباحها.

وتراجع سهم CRWV بنسبة 3.6% بعد جرس الافتتاح، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 153.97 دولارًا. وعلى الرغم من التراجع، لا تزال شركة التعدين السابقة التي تحولت إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تحتفظ بقيمة سوقية قدرها 75 مليار دولار، بعدما حققت مكاسب بنسبة 288% منذ طرحها العام الأولي في مارس.

انخفضت أسهم CoreWeave يوم الثلاثاء. المصدر: Google Finance

تصاعدت الضغوط البيعية بعد أن عبّر جيل لوريا من شركة D.A. Davidson عن شكوكه بشأن صفقة الاستحواذ على Core Scientific البالغة 9 مليارات دولار، والتي تمت بالكامل عبر مبادلة الأسهم وأُعلن عنها يوم الإثنين.

كما ذكرت Cointelegraph، تمنح الصفقة مساهمي Core Scientific ما يعادل 0.1235 سهمًا من أسهم الفئة A الجديدة من CoreWeave مقابل كل سهم من أسهم CORZ يمتلكونه.

وقال لوريا خلال ظهوره في برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC: "الاستحواذ على Core Scientific لا يضيف أي أرباح إلى CRWV، وكل ما يفعلونه هو ضمان ألا تقوم CORZ بمنح طاقتها لشركة أخرى".

يظهر جيل لوريا في برنامج "سكواك بوكس" يوم الثلاثاء. المصدر: CNBC

وفي السياق ذاته، خفّض محللو شركة ميزوهو تصنيفهم لسهم CoreWeave من "تفوق في الأداء" إلى "محايد"، مشيرين إلى أن الصفقة تحمل بعض الإمكانات، لكن ملف المخاطر والعوائد لسهم CRWV بات الآن "متوازنًا"، ما يشير إلى احتمال أن يأخذ السهم قسطًا من التراجع بعد موجة ارتفاع تقارب 300%.

استحواذ على نشاط تعدين متقلب

تُعرف أسهم شركات تعدين العملات الرقمية مثل Core Scientific بتقلبها الشديد، حيث تتأثر بأسعار العملات المشفرة، لا سيما البيتكوين.

وتعتمد أعمال Core Scientific بشكل كبير على دورة تنصيف البيتكوين الرباعية، وهو ما ظهر في نتائجها المالية للربع الأول من 2025، والتي سجلت فيها انخفاضًا في الإيرادات والربحية.

وبينما قد ترث CoreWeave بعضًا من هذا التقلب بعد عملية الاستحواذ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Core Scientific ستحتفظ بأنشطة تعدين البيتكوين لديها.

وفي بيان الاستحواذ، قالت CoreWeave إنها ترى "إمكانات لإعادة توجيه أصول Core Scientific نحو استخدامات الحوسبة عالية الأداء (HPC)، أو التخارج من نشاط تعدين العملات الرقمية على المدى المتوسط."

وكانت شركة Core Scientific قد بدأت بالفعل بالتركيز بشكل متزايد على استخدامات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي قبل الصفقة.

وتتجه شركات تعدين أخرى مثل Hive Digital إلى اتخاذ خطوات مماثلة، في محاولة لحماية الإيرادات والأرباح من تقلبات أسعار العملات المشفرة.