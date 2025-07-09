ReserveOne و M3-Brigade تعلنان عن اندماج بهدف الإدراج العام وإنشاء احتياطي أصول رقمية

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 04:01 مساءً - أعلنت شركة ReserveOne، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، يوم الثلاثاء عن خططها للإدراج في الأسواق العامة من خلال الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص M3-Brigade Acquisition V Corp.

ومن المتوقع أن تولّد هذه الصفقة أكثر من مليار دولار كعائدات إجمالية تُستخدم لدعم استراتيجية احتياطي الأصول الرقمية، عبر تراكم عملات (BTC) و (ETH) و (SOL) وغيرها من الأصول الرقمية.

وقالت Jaime Leverton، الرئيسة التنفيذية لشركة ReserveOne، في بيان رسمي: "من خلال التوجه نحو الإدراج العام، نُعزز التزامنا بالابتكار المسؤول، والشمول المالي، وتطوير سوق أكثر مرونة وشفافية للأصول الرقمية".

تُعرف Leverton داخل أوساط العملات الرقمية بعملها السابق مع شركتي تعدين البيتكوين Hut 8 و Riot Platforms، حيث شغلت منصب الرئيسة التنفيذية في Hut 8 لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تنتقل إلى Riot Platforms، حيث تشغل الآن عضوية في مجلس الإدارة.

أما M3-Brigade، فهي شراكة بين شركتي M3 Partners و Brigade Capital Management، وقد دخلتا معًا سوق شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، حيث يتم إدراج الشركات عبر عمليات اندماج خاصة.

ومن بين الشركات الأخرى التي قامت M3-Brigade بطرحها للاكتتاب العام: Greenfire Resources و Infrastructure and Energy Alternatives.

وبعد اكتمال عملية الاندماج، من المتوقع أن يتم تداول أسهم ReserveOne تحت رمزين: RONE و RONEW. تُدرج M3-Brigade حاليًا في بورصة ناسداك، ومن المتوقع إتمام صفقة الاندماج في الربع الرابع من عام 2025.

شركات احتياطي العملات الرقمية تزداد، لكن المخاطر تلوح في الأفق

شهدت شعبية شركات احتياطي العملات الرقمية نموًا ملحوظًا منذ عام 2024، مما جذب المزيد من الاهتمام والشرعية إلى هذا القطاع. ومن بين الشركات التي تبنّت نهج الاحتياطي الرقمي أيضًا: شركة Strategy التابعة لـ Michael Saylor، و Metaplanet، و Semler Scientific، و SOL Strategies، و DeFi Development Corp، إلى جانب شركات أخرى.

تُعد شركات الاحتياطي الرقمي بمثابة أدوات استثمار غير مباشرة تُمكّن المستثمرين من التعرض للعملات الرقمية دون الحاجة لشرائها أو الاحتفاظ بها بشكل مباشر. إلا أن هذا التعرض غير المباشر يجعل أسعار أسهم هذه الشركات عرضة لتقلبات تحاكي تقلبات السوق الأوسع للعملات المشفرة.