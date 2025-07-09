أسهم SharpLink Gaming تقفز بنسبة 28% مع تجاوز قيمة مقتنياتها من الإيثريوم 533 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 11:16 صباحاً - أنهت أسهم شركة SharpLink Gaming جلسة تداول الثلاثاء بارتفاع تجاوز 28%، بعد إعلانها عن سلسلة من عمليات شراء الإيثريوم رفعت مقتنياتها إلى 205,634 إيثريوم، بقيمة تتجاوز 533 مليون دولار.

وقالت SharpLink إنها اشترت 7,689 عملة إيثريوم (ETH) خلال الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو، مقابل أكثر من 19 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ 2,501 دولار لكل عملة. ونتيجة لذلك، قفز سهم الشركة (SBET) بنسبة 28.6% ليغلق عند 16.29 دولارًا، ثم واصل الارتفاع بنسبة 4.36% في التداولات اللاحقة ليصل إلى 17 دولارًا.

ارتفع سهم SharpLink بأكثر من 28% بعد آخر عملية شراء له لعملة Ether. المصدر: Google Finance



وكانت أسهم SharpLink قد ارتفعت بنسبة 7% في 25 يونيو لتتداول عند 9.66 دولارات، بعد إعلانها عن شراء بقيمة 30 مليون دولار من الإيثريوم، ما رفع إجمالي مقتنياتها إلى 188,000 عملة.

SharpLink تجمع تمويلاً إضافيًا لمشتريات الإيثريوم

خلال فترة الشراء نفسها، أعلنت الشركة أنها جمعت 64 مليون دولار من صافي العائدات عبر بيع أكثر من 5.4 ملايين سهم، بهدف استخدامها في شراء المزيد من الإيثريوم، وأشارت إلى أن "جزءًا كبيرًا من هذا التمويل" سيتم استخدامه قريبًا.

وفي 30 مايو، قالت SharpLink إنها تخطط لبيع أسهم عادية بقيمة تصل إلى مليار دولار، وسيُخصص معظم العائدات لشراء الإيثريوم، وذلك بعد أيام من إعلانها التحول إلى استراتيجية خزانة تركز على الإيثريوم في 27 مايو.

يُذكر أن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 73% في تداولات ما بعد الإغلاق بتاريخ 12 يونيو، نتيجة سوء فهم حول إعلانها عن تسجيل 58.7 مليون سهم لإعادة البيع المحتملة.

SharpLink تُحصص 100% من مقتنياتها من ETH

أكدت الشركة أنها خصصت جميع مقتنياتها من الإيثريوم للتحصيص وإعادة التحصيص، وقد كسبت 322 ETH كمكافآت منذ 2 يونيو، تبلغ قيمتها حاليًا نحو 848,750 دولارًا.

كما أطلقت مؤشرًا جديدًا يُعرف باسم "تركيز الإيثريوم" (ETH Concentration)، يُظهر نسبة تعرض الشركة للإيثريوم مقارنة بهيكلها الرأسمالي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس للإيثريوم، جوزيف لوبين، إن الشركة "تواصل تطوير استراتيجيتها في إدارة الخزانة"، مؤكدًا أن "نجاح SharpLink المستمر هو نتيجة مباشرة لانضباطها في تنفيذ استراتيجية خزانة تركز على ETH، والتزامها الشديد بالشفافية التشغيلية."

شركات تتجه نحو مشتريات مشفرة غير تقليدية

في حين تتجه العديد من الشركات نحو شراء البيتكوين لخزائنها المؤسسية، بدأت شركات أخرى بالمراهنة على العملات البديلة (Altcoins).

فقد قامت شركة Bit Digital لتحليل الأصول الرقمية بتغيير استراتيجيتها بالكامل من البيتكوين إلى الإيثريوم، حيث باعت 280 بيتكوين لشراء المزيد من ETH.

وفي السياق ذاته، بدأت شركة الرقائق الإلكترونية الصينية Nano Labs بتنفيذ خطتها لامتلاك ما يصل إلى 10% من إجمالي المعروض المتداول من عملة BNB، بعد شرائها ما قيمته 50 مليون دولار من BNB في 3 يوليو.