الولايات المتحدة توجه اتهامات لرجلين في قضية احتيال مشفر تتعلق بـ OmegaPro بقيمة 650 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 11:16 صباحاً - وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لرجلين بزعم إدارتهما والترويج لمخطط استثماري في العملات المشفرة يُعرف باسم "OmegaPro"، والذي خدع مستثمرين بأكثر من 650 مليون دولار.

وقالت وزارة العدل يوم الثلاثاء إنها كشفت عن لائحة اتهام في محكمة اتحادية في بورتو ريكو ضد مايكل شانون سيمز – الذي يُزعم أنه مؤسس ومستشار استراتيجي ومروّج لمنصة OmegaPro – وخوان كارلوس رينوسو، الذي قاد عمليات الشركة في أمريكا اللاتينية.

وقال ماثيو غاليوني، رئيس شعبة الجرائم في وزارة العدل، إن المتهمَين "استغلا أفرادًا ضعفاء في الولايات المتحدة وخارجها، وخدعوهم بأكثر من 650 مليون دولار من خلال وعود كاذبة بتحقيق عوائد كبيرة وضمان سلامة أموالهم".

وزارة العدل: OmegaPro وعدت بعوائد 300%

أوضحت الوزارة أن OmegaPro كانت مخططًا للتسويق الهرمي استهدف مستثمري العملات المشفرة بين عامي 2019 و2023، وبيع ما سُمّي بـ "حزم استثمارية".

ووفقًا للاتهامات، وعد سيمز ورينوسو بأن هذه الحزم ستدر عوائد بنسبة 300% خلال 16 شهرًا من خلال تداول العملات الأجنبية على يد "متداولين نخبة"، وطُلب من المشاركين شراء هذه الحزم باستخدام العملات المشفرة.

أحداث ترويجية "فاخرة" لخداع المستثمرين

زعمت وزارة العدل أن المتهمَين استخدما أساليب تسويق مضللة، شملت تنظيم فعاليات ترويجية وتدريبية "فاخرة" حول العالم، بما في ذلك عرض شعار OmegaPro على برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم.

شعار أوميغا برو مُعرض في برج خليفة عام 2022. المصدر:LinkedIn

كما عرضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي رحلات فاخرة وسيارات فارهة ومقتنيات من علامات تجارية شهيرة، لإقناع المستثمرين بأن OmegaPro شركة شرعية توفّر طريقًا نحو الثراء ونمط حياة فاخر.

وأضافت الوزارة أن الشركة أعلنت في يناير 2023 عن تعرّضها لاختراق، وأبلغت العملاء بأنها بصدد نقل أموالهم إلى منصة جديدة تُدعى Broker Group. لكن المدعين أوضحوا أن المستثمرين لم يتمكنوا من سحب أموالهم من أي من المنصتين، لأن الأموال كانت تُغسَل عبر محافظ عملات مشفرة وتُنقل إلى متورطين من داخل الشبكة.

المتهمان يواجهان 40 عامًا من السجن

يواجه كل من سيمز ورينوسو تهمتين: التآمر على ارتكاب احتيال إلكتروني والتآمر على غسل الأموال، وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى 20 عامًا في السجن.

وفي وقت سابق من يوليو 2024، أُلقي القبض على أندرياس زاكاش، الشريك المؤسس في OmegaPro، في تركيا، بتهمة الاحتيال على مستثمرين بمبلغ يصل إلى 4 مليارات دولار، وهي تهم ينفيها حتى الآن.