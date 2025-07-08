مؤسس كاردانو: رفضت صفقة مع السلفادور بسبب مخاوف تتعلق بالعصابات والجوانب القانونية

كشف “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس كاردانو، عن انسحابه من صفقة محتملة مع حكومة السلفادور عام 2021، بسبب مخاوف من أن خطة توزيع العملات المشفرة قد تشمل أعضاء عصابة “MS-13” الإجرامية، وهو ما قد يعرّض المشروع لانتهاك العقوبات الأمريكية.

وأوضح “هوسكينسون” أن المناقشات مع المسؤولين السلفادوريين كانت فوضوية وتفتقر إلى الهيكلية، مشيرا إلى استخدام المسؤولين لمنصات التواصل الاجتماعي كمصدر لتوجيه السياسات.

كما أعرب عن قلقه من غياب التنسيق مع السلطات الأمريكية في ظل موقف سياسي متوتر تجاه السلفادور.

وأكد أن قرار رفض الصفقة جاء بعد أسبوع من المحادثات، رغم أن السلفادور مضت قدما في جعل بيتكوين عملة قانونية وإطلاق محفظة “تشيفو” مع امتلاكها حاليا أكثر من 6230 بيتكوين.

ادعاءات “هوسكينسون” أثارت شكوك في أوساط مجتمع العملات الرقمية، حيث شكك محللون ومؤيدون للبيتكوين في صحة روايته.

في غضون ذلك، أظهر سعر عملة ADA ارتفاع طفيف بنسبة 2% خلال الأسبوع، رغم أنه لا يزال منخفض بنسبة 12.5% خلال الشهر الماضي.

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