شركة “Metaplanet” تخطط لاستغلال احتياطي البيتكوين للاستحواذ على بنك رقمي وشركات مُولِّدة للنقد

أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن شركة “Metaplanet” اليابانية، التي تحولت إلى واحدة من أبرز شركات إدارة خزينة البيتكوين، تعتزم الاستفادة من احتياطيها المتنامي من البيتكوين للاستحواذ على شركات مُربحة، بما في ذلك بنك رقمي في اليابان.

وأوضح الرئيس التنفيذي “سيمون جيروفيتش” أن الشركة تمر بما وصفه بحمى ذهب البيتكوين، حيث تركز على تجميع أكبر كمية ممكنة من العملة الرقمية خلال السنوات الأربع إلى الست المقبلة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التمويل باستخدام البيتكوين كضمان.

وتهدف “Metaplanet” إلى الوصول لحيازة 210,000 بيتكوين (بقيمة 23 مليار دولار) بحلول نهاية 2027.

وكانت الشركة قد أعلنت هذا الأسبوع عن شراء 2205 بيتكوين إضافية مقابل 238.7 مليون دولار، ليصل إجمالي حيازتها إلى 15,555 بيتكوين (1.7 مليار دولار)، ما يجعلها خامس أكبر شركة مدرجة تمتلك البيتكوين.

ورغم تحفظات بعض المستثمرين حول تقييم الشركة المرتفع، رفض “جيروفيتش” الانتقادات ودعا المشككين لبيع أسهم الشركة على المكشوف.

يُذكر أن أسهم “Metaplanet” ارتفعت 60 مرة منذ تحولها إلى البيتكوين في أبريل 2024، وبأكثر من 318% منذ بداية العام.

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