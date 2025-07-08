شركة Bit Digital تتحول بالكامل إلى الايثيريوم: التفاصيل

أعلنت شركة “Bit Digital” المدرجة في بورصة ناسداك عن بيع كامل حيازتها من البيتكوين واستثمار العائدات في الايثيريوم، لتجمع بذلك 172 مليون دولار وتستحوذ على أكثر من 100,000 عملة ايثيريوم.

وبذلك تصبح الشركة واحدة من أكبر الشركات العامة لإدارة خزينة الإيثيريوم بقيمة سوقية تقارب 254 مليون دولار.

وكانت الشركة تمتلك سابقا نحو 24,434 ايثيريوم حتى نهاية مارس، لكنها عززت حيازتها بتمويل من الطرح العام وبيع البيتكوين.

صرح “سام تابار”، الرئيس التنفيذي لشركة “Bit Digital”، بأن الايثيريوم يمتلك القدرة على إعادة تشكيل النظام المالي العالمي بفضل قابليته للبرمجة ونموذج عائد التحصيص.

أكدت “Bit Digital” نيتها مواصلة توسيع استثماراتها في الايثيريوم لتصبح الشركة القابضة الرائدة عالميا في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة توسع لشركات أخرى مثل “شاربلينك” و”بتماين” اللتين أطلقتا صندوق بقيمة 250 مليون دولار لإدارة أصول الإيثيريوم.

ورغم هذا الزخم، لم يستجب سعر الإيثيريوم إيجابيا، حيث بقي محافظا على مستوى 2500 دولار بشق الأنفس، وبقي يتداول بشكل عرضي لغاية وقت نشر هذه المقالة.

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