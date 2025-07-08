صناديق العملات الرقمية تسجل رقم قياسي مع ارتفاع الأصول المُدارة إلى 188 مليار دولار

سجلت صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات بقيمة 1.04 مليار دولار الأسبوع الماضي، ما رفع إجمالي التدفقات خلال 12 أسبوع متتالي إلى 18 مليار دولار.

وأسهمت هذه التدفقات وارتفاع الأسعار في دفع الأصول المُدارة إلى مستوى قياسي بلغ 188 مليار دولار، مع تسجيل حجم تداول أسبوعي بلغ 16.3 مليار دولار.

استحوذت صناديق البيتكوين على تدفقات بـ 790 مليون دولار رغم تباطؤها مقارنة بالأسابيع السابقة، بينما واصلت صناديق الايثيريوم جذب المستثمرين بإضافة 226 مليون دولار، في مؤشر على تزايد الاهتمام بها.

كما سجلت سولانا 21.6 مليون دولار والريبل 10.6 مليون دولار، وSUI ما قيمته 1.6 مليون دولار.

في المقابل، شهدت صناديق الأصول المتعددة تدفقات خارجة بقيمة 12.4 مليون دولار.

إقليميا، تصدرت الولايات المتحدة بـ مليار دولار من التدفقات، تلتها ألمانيا وسويسرا، بينما سجلت كندا والسويد والبرازيل تدفقات خارجة.

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