سعر البيتكوين يستمر في السير العرضي والعملات البديلة تترقب

واصل سعر البيتكوين سيره العرضي في نطاق بين 107 ألف دولار وبين 110 الف دولار حيث وبعد ارتفاعه مؤخرا إلى نحو 110,500، انخفض بأكثر من ألفي دولار ليستقر مجددا حول مستوى 108,000 دولار.

ويبدو أن المحاولات المتكررة لاختراق مستويات جديدة تفشل وسط حالة من الهدوء والتماسك الصيفي التي تهيمن على السوق.

في بداية شهر يوليو، انخفض سعر البيتكوين إلى مستوى 105,000 دولار، لكنه سرعان ما تعافى بدعم من المستثمرين وعاد إلى مستوى 108,000 دولار.

لاحقا، سجلت العملة ارتفاع طفيف نحو 110,500 دولار قبل أن تتراجع مجددا إلى مستوياتها الحالية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، استقر سعر البيتكوين قرب 108,000 دولار قبل أن يشهد السعر حركة صعودية قصيرة دفعته إلى نحو 109,600 دولار، لكنه لم يصمد طويلا وعاد أدراجه.

في سياق متصل، انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى نحو 3.4 تريليون دولار، مع هيمنة البيتكوين على 63% من السوق، بحسب بيانات CoinGecko.

شهدت العملات الرقمية البديلة خسائر يومية.

حيث تراجع سعر الايثيريوم بنحو 1% لكنه ظل فوق مستوى 2500 دولار.

كما سجلت عملات BNB وSOL وADA وSUI وLEO خسائر محدودة، بينما انخفضت DOGE وLINK بشكل طفيف.

اللافت كان تراجع عملة HYPE بنسبة تقارب 5% خلال 24 ساعة، ليهبط سعرها إلى أقل من 38 دولار.

كما سجلت FARTCOIN انخفاض حاد بنسبة 8%، تلتها SPX بتراجع 7.7% وعملة TIA بانخفاض 7%.

في المقابل، ارتفعت TKX بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 15 دولار.

بشكل عام، تراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 20 مليار دولار خلال الساعات الماضية، ليستقر عند حوالي 3.420 تريليون دولار.

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