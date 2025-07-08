Bit Digital تغيّر استراتيجيتها الخزينة بشراء 100,000 ETH.. وسهمها يقفز بنسبة 29%

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:23 مساءً - غيّرت شركة الأصول الرقمية Bit Digital استراتيجيتها في الخزينة المؤسسية من البيتكوين إلى الإيثريوم، مشيرةً إلى أن هذا التحول يعكس قناعتها بأن Ethereum ستُعيد تشكيل النظام المالي بالكامل.

وقالت الشركة في بيان يوم الإثنين إنها استخدمت 172 مليون دولار من عائدات عرض عام حديث، إلى جانب أموال بيع 280 بيتكوين (BTC)، لشراء إيثريوم (ETH). حتى نهاية الربع الأول من العام، كانت Bit Digital تمتلك 24,434 ETH، وقد ارتفع هذا الرقم منذ ذلك الحين ليصل إلى 100,603 ETH.

أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع سهم الشركة (BTBT) بأكثر من 29%، ما أعاد قيمتها السوقية إلى ما فوق مليار دولار. وبهذه الخطوة، أصبحت Bit Digital ثاني أكبر شركة مدرجة من حيث حيازة الإيثريوم، بعد Coinbase Global، وفقًا لبيانات CoinGecko.

ورغم أن Cointelegraph كانت قد أشارت إلى عملية الشراء في 27 يونيو، فإن Bit Digital كانت قد بدأت بالفعل في شراء وتحصيص الإيثريوم منذ عام 2022.

وقال المدير التنفيذي للشركة، سام تبار: "نحن نعيد تموضع الشركة لتتماشى مع الإمكانيات طويلة الأمد لشبكة Ethereum، ونهدف إلى أن نصبح المنصة العامة الأكثر تركيزًا على خزينة الإيثريوم في الأسواق، بل الشركة الأبرز عالميًا في حيازة ETH."

شهدت أسهم Bit Digital تقلبات حادة هذا العام. المصدر: Google Finance

استراتيجيات الخزائن بالعملات الرقمية تزداد انتشارًا

رغم أن استراتيجيات الخزائن بالعملات الرقمية قد شهدت زخمًا هذا العام، فإن معظم النشاط كان يتمحور حول البيتكوين. وتشير البيانات إلى أن 21 كيانًا أضافوا BTC إلى ميزانياتهم خلال الشهر الماضي فقط. وتُعد شركة MicroStrategy أكبر حامل للبيتكوين بين الشركات العامة، بحيازتها 597,323 BTC.





شركات خزينة بيتكوين المُدرجة في البورصة. المصدر: BitcoinTreasuries.NET



شدد بعض المحللين على وجود مخاوف من أن استراتيجية الخزانة بالعملات المشفّرة أصبحت مُستهلكة أكثر من اللازم، خاصة في حالة الشركات التي تفتقر إلى نموذج أعمال قوي أو خطة واضحة لإدارة ممتلكاتها من البيتكوين.

وبعيدًا عن البيتكوين، لا تزال استراتيجيات الخزانة المشفّرة نادرة نسبيًا. ووفقًا لوكالة بلومبرغ، تخطط شركة جديدة لجمع 100 مليون دولار بهدف شراء عملة بينانس (BNB)، في خطوة تحاكي نموذج شركة Strategy في الاحتفاظ بالبيتكوين ضمن ميزانيتها.

حتى الآن، لا يزال اهتمام المؤسسات بإيثريوم محدودًا نسبيًا، استنادًا إلى تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق تداول الإيثريوم (ETFs) منذ الموافقة عليها العام الماضي. ومع ذلك، يبدو أن هذا الاتجاه بدأ يتغيّر، حيث سجّلت الصناديق الأمريكية المتداولة للإيثريوم تدفقات إيجابية لسبعة أسابيع متتالية.