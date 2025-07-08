المحكمة تُنهي استئناف Coin Center ضد وزارة الخزانة الأمريكية بشأن Tornado Cash

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:23 مساءً - أنهت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة الاستئناف المقدّم من منظمة Coin Center المناصرة للعملات المشفرة ضد وزارة الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على خدمة خلط العملات Tornado Cash في عام 2022.

وفي وثيقة مقدَّمة يوم الخميس، وافقت محكمة الاستئناف على طلب مشترك من Coin Center ووزارة الخزانة لإلغاء حكم المحكمة الأدنى وإعادة القضية مع تعليمات لرفضها، ما يعني فعليًا إنهاء الطعن القانوني الذي قدّمته Coin Center ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

المصدر: محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة

في عام 2022، أضاف OFAC عدة عناوين محافظ مرتبطة بـTornado Cash إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. وقد رفعت Coin Center دعوى قضائية تزعم أن وزارة الخزانة "تجاوزت سلطتها القانونية" بفرض هذه العقوبات، بينما رُفعت دعاوى أخرى من أطراف معنية، من بينها ستة مستخدمين لـTornado Cash بدعم من منصة Coinbase.

وبعد الإعلان عن القرار يوم الإثنين، ارتفع سعر التوكن الأصلي لـTornado Cash (رمزه TORN) بنسبة تجاوزت 14% ليصل إلى 10.55 دولارات، قبل أن يتراجع إلى 9.47 دولارات لحظة النشر.

وقال بيتر فان فالكنبرغ، المدير التنفيذي لـCoin Center، في منشور على منصة X يوم الإثنين: "هذا هو نهاية معركتنا القضائية الرسمية بشأن السلطة القانونية التي استندت إليها العقوبات على Tornado Cash. الحكومة لم تكن مهتمة بالمضي قدمًا والدفاع عن تفسيرها المفرط الخطورة لقوانين العقوبات".

وقد تواصلت Cointelegraph مع متحدث باسم Coin Center لكنها لم تتلق ردًا حتى لحظة النشر.

وفي يناير، أمرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس بإلغاء عقوبات OFAC على خدمة الخلط، ضمن الدعوى التي رفعها مستخدمو Tornado Cash الستة. وفي مارس، أزالت وزارة الخزانة Tornado Cash من قوائم "المواطنين المصنفين بشكل خاص"، معتبرة أن القضية "أصبحت غير ذات صلة" ولا تتطلب حكمًا نهائيًا.

المطورون لا يزالون يواجهون مشكلات قانونية

جاء ملف محكمة الاستئناف قبل نحو أسبوعين من موعد مثول رومان ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، للمحاكمة الجنائية في محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك.

ويواجه ستورم تهمًا تشمل غسل الأموال، والتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال بدون ترخيص، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لإسقاط الاستئناف أي تأثير قانوني على قضيته.

أما أليكسي بيرتسيف، المؤسس المشارك الآخر لـTornado Cash، فقد أُدين بالفعل بتهمة غسل الأموال في هولندا، وصدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من خمس سنوات. ولا يزال المطوّر الثالث، رومان سيمينوف، الذي ورد اسمه في نفس لائحة الاتهام مع ستورم، طليقًا حتى لحظة النشر.