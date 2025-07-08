شركة CleanSpark تُعدّن 685 بيتكوين في يونيو وتُضاعف قدرتها التعدينية بنسبة 145% على أساس سنوي

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:23 مساءً - ارتفع إنتاج شركة CleanSpark من البيتكوين بأكثر من 50% على أساس سنوي، رغم التحديات التي فرضتها بيئة ما بعد التنصيف على المعدّنين.

سجّلت الشركة معدل هاش تشغيلي بلغ 50 إكسا هاش في الثانية (EH/s) في يونيو، مقارنة بـ20.4 EH/s قبل عام، ما يمثل زيادة بنسبة 145.1% في قدرة التعدين. وخلال الشهر الماضي، استخرجت الشركة 685 بيتكوين بقيمة تقارب 74.2 مليون دولار وفقًا للأسعار الحالية، مقارنة بـ445 بيتكوين تم استخراجها في يونيو 2024. وتُستخدم وحدة EH/s لقياس القدرة الحاسوبية.

قال زاك برادفورد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة CleanSpark: "الجهود الدؤوبة التي بذلتها فرق العمليات والتقنية لدينا أدّت إلى إضافة أكثر من 10 EH/s من القدرة التشغيلية عبر أربع ولايات، لتحقيق هذا الهدف الطموح"، مضيفًا: "يمثل ذلك زيادة بنسبة 9.6% عن الشهر السابق".

باعت CleanSpark ما مجموعه 578 بيتكوين في يونيو، وهو ما يمثل غالبية إنتاجها الشهري. وارتفع رصيد الشركة من البيتكوين إلى 12,608 بيتكوين، مقارنة بـ12,502 في مايو، مما يجعلها تحتل المرتبة السابعة بين الشركات المتداولة علنًا، وفقًا لموقع BitcoinTreasuries.net.

أكبر حاملي بيتكوين بين الشركات العامة. المصدر: BitcoinTreasuries.net

ومن بين شركات التعدين، لا يتفوق على CleanSpark في كمية البيتكوين المحتفظ بها سوى شركتين: MARA Holdings وRiot Platforms. ووفقًا لـBitcoinTreasuries.net، تمتلك MARA نحو 50,000 بيتكوين، مما يجعلها ثاني أكبر شركة من حيث حيازة البيتكوين، بينما تمتلك Riot Platforms نحو 19,225 بيتكوين، وتأتي في المرتبة الرابعة.

قال برادفورد: "الشركات حول العالم باتت تدرك قيمة وجود بيتكوين في ميزانياتها"، وأضاف: "في الواقع، استحواذ الشركات على البيتكوين تجاوز صافي تدفقات صناديق ETF للربع الثالث على التوالي".

سهم CleanSpark يتراجع بعد تحديث نتائج التعدين

تراجعت أسهم CleanSpark في بورصة ناسداك يوم الإثنين، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 8% وقت إعداد التقرير. ويأتي هذا التراجع في سياق أوسع، إذ انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 1% وسط محادثات بشأن صفقات تجارية تديرها الحكومة الأميركية.

سعر سهم CleanSpark. المصدر: Google Finance

بلغت صعوبة تعدين البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا هذا العام، إذ وصلت إلى 126.9 تريليون في 31 مايو. ويواجه المعدّنون ضغوطًا مالية متزايدة بسبب انخفاض مكافآت الكتل وارتفاع صعوبة الشبكة، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتكاليف الطاقة.

ومنذ فبراير 2024، وسّعت CleanSpark عملياتها لتشمل منشآت تعدين في ولايات جورجيا وميسيسيبي ووايومنغ وتينيسي. وفي أغسطس 2024، اشترت الشركة 26,000 جهاز تعدين بتقنية التبريد بالغمر من شركة Bitmain، ضمن صفقة بلغت قيمتها 168 مليون دولار.