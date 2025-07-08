محفظتان من Ethereum تعودان للحياة وتنقلان ما قيمته 2.9 مليون دولار من ETH

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:23 مساءً - استُعيدت يوم الإثنين محفظتان من محافظ ethereum كانتا خامدتين لما يقارب عقدًا من الزمن، حيث تمّ نقل ما مجموعه 1,140 من عملات ETH، بقيمة تقارب 2.9 مليون دولار.

المحفظتان إحداهما تبدأ بـ "0x27" والأخرى بـ "0x7f" تم إنشاؤهما قبل 3,630 يومًا، في 30 يوليو 2015، وهو اليوم الذي شهد إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Ethereum، في مرحلة تُعرف باسم "Frontier" ضمن تاريخ الشبكة. كلا المحفظتين استلمتا الإيثر الخاص بهما عبر معاملات مُصنفة على Etherscan بوسم "GENESIS"، ما يشير إلى أنهما تم تمويلهما عند الإطلاق.

نقل 900 ETH بعد قرابة عشر سنوات من السكون. المصدر: Whale Alert

تم إطلاق Ethereum في 2015 كنظام إثبات عمل (Proof-of-Work)، يعمل عبر التعدين التقليدي ومكافآت الكُتل على غرار شبكة Bitcoin. وفي سبتمبر 2022، انتقلت الشبكة إلى آلية إثبات الحصة (Proof-of-Stake) عبر تحديث "The Merge"، بهدف تقليل استهلاك الطاقة المطلوب لتشغيل الشبكة.

وبحسب بيانات TradingView، فقد ارتفعت قيمة ETH بنسبة 89,450% تقريبًا خلال السنوات العشر التي بقيت فيها المحفظتان في حالة سكون.

تغيّر سعر ETH-USD على مدى السنوات. المصدر: TradingView

شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من عودة محافظ الحيتان الخاملة للنشاط. ففي يوم الجمعة الماضي، عادت ثلاث محافظ Bitcoin ظلت نائمة لمدة 14 عامًا إلى الحياة، ونقلت ما قيمته مليارات الدولارات من الأصول.

وفي عام 2024، تم إيقاظ عدد من محافظ Bitcoin من حقبة ساتوشي، لنقل عملات تُقدَّر قيمتها بنحو 44 مليون دولار حينها.

تطورات Ethereum تشمل ترقية Pectra وحدّ الغاز

أحدث ترقيات Ethereum، والتي تُعرف باسم "Pectra"، أدخلت تحسينات مثل الحسابات الذكية، وزيادة قابلية التوسع، ورفع حدود التحصيص ضمن النظام. وقد تم تنفيذ الترقية في 7 مايو، ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر ETH من 1,812 دولارًا إلى 2,540 دولارًا، بحسب بيانات CoinMarketCap.

كما قدّم فيتاليك بوتيرين ومعه الباحث توني واهرشتيتر مقترحًا جديدًا يوم الأحد، يتضمّن وضع حد أقصى للغاز يبلغ 16.77 مليونًا لكل معاملة فردية.

ووفقًا لما ورد في المقترح، فإن هذا التغيير سيُحسّن أداء شبكة Ethereum ويعزز أمانها، مشيرين إلى أن "تطبيق هذا الحد سيساعد الشبكة على مقاومة بعض نواقل هجمات حجب الخدمة (DoS)، وتحسين استقرار الشبكة، وتوفير قدر أكبر من التنبؤ بتكاليف تنفيذ المعاملات."

