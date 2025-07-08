هيئة SEC تقبل طلب Truth Social لإطلاق صندوق ETF مشترك للبيتكوين والإيثيريوم

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:23 مساءً - قبلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) طلب شركة Trump Media لتأسيس صندوق تداول فوري مشترك للعملات المشفّرة (ETF)، ما يعني بدء العد التنازلي أمام الهيئة للموافقة أو الرفض على الصندوق المقترح.

ويقترح الصندوق منح المستثمرين تعرضًا مباشرًا لكل من البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) عبر أسهم مُدرجة في بورصة NYSE Arca ومدعومة بالأصول الرقمية، حيث سيتم تخصيص 75% من الصندوق للبيتكوين و25% للإيثيريوم، وفقًا للإيداع.

وستتولى شركة Foris DAX Trust Company، المعروفة تجاريًا باسم Crypto.com، مسؤولية الحفظ، بينما ستكون شركة إدارة الأصول Yorkville America Digital الراعي الرسمي للصندوق.

ويأتي هذا الإيداع في ظل موجة من طلبات صناديق الكريبتو المتداولة، وسط تقارير تفيد بأن هيئة SEC تدرس اعتماد هيكل إدراج مبسّط لصناديق العملات المشفّرة من شأنه أتمتة جزء كبير من عملية الموافقة.

صندوق Truth Social سيتتبع أداء البيتكوين والإيثيريوم

تقترح الشركة أن يتم تقييم صافي قيمة أصول الصندوق يوميًا، حيث يتم تسعير جزء البيتكوين وفقًا لمؤشر CME CF Bitcoin Reference Rate، والذي يُحسب من خلال تجميع بيانات التداول من عدد من أكبر منصات تداول العملات المشفّرة.

أما الإيثيريوم، فسيتم تقييمه باستخدام مؤشر Ether CME CF Reference Rate، "إلا إذا قرر الراعي خلاف ذلك بحسب تقديره الخاص"، وفقًا لما ورد في الإيداع.

كما أوضح الإيداع أن الوصي سيحتفظ بكل من البيتكوين والإيثيريوم في حسابات منفصلة عن بقية أصول العملاء، وستُحفظ المفاتيح الخاصة في محافظ باردة (Cold Storage) لضمان الأمان.

وكانت Truth Social قد قدمت نموذج S-1 لهيئة SEC في 16 يونيو بخصوص صندوق العملات المشفّرة المزدوج.

تأجيل جديد لصندوق Solana التابع لفيديليتي

في المقابل، أجلت هيئة SEC مرة أخرى قرارها بشأن صندوق (SOL) الفوري المقترح من شركة Fidelity، وفتحت فترة جديدة للتعليقات العامة، حيث يُطلب تقديم الردود خلال 21 يومًا، والردود المضادة خلال 35 يومًا.

وكانت بورصة Cboe BZX، وهي بورصة أميركية للأوراق المالية، قد قدمت طلبًا في 25 مارس للحصول على إذن بإدراج صندوق فيديليتي المقترح الذي يحتفظ بعملة سولانا.

وفي منشور على منصة X يوم الإثنين، قال محلل صناديق الاستثمار المتداولة لدى بلومبرغ، جيمس سيفارت:

"تم التأجيل كما كان متوقعًا."

وأضاف:

"ما زلنا ننتظر أي تحرك من SEC بشأن إطار تنظيمي عام لصناديق الأصول الرقمية المتداولة."

مؤشرات إيجابية على تحرك هيئة SEC تجاه صناديق الكريبتو

وفي منشور آخر على منصة X، أشار سيفارت إلى أن التقارير التي تفيد بأن هيئة SEC طلبت من مقدمي طلبات صناديق سولانا الفورية تعديل طلباتهم وإعادة تقديمها قبل نهاية الشهر، تُعد مؤشرًا إيجابيًا آخر على تحرك الهيئة في اتجاه قبول صناديق تداول العملات المشفّرة.

وقال:

"علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه ليست موافقات، بل مجرد تعديلات وتفاعلات تنظيمية. ومع ذلك، فإن أي نوع من التفاعل بين هيئة SEC والجهات المصدرة أو البورصات يُعد تطورًا إيجابيًا."