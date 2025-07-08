Gate.io تحذف صفحة تُظهر بيع توكن بقيمة 600 مليون دولار لمنصة Pump.fun

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:23 مساءً - قامت منصة تداول العملات المشفّرة Gate.io بحذف صفحة كانت تُظهر تفاصيل بيع توكن مرتقب لمنصة Pump.fun القائمة على شبكة سولانا، وذلك دون إصدار أي إعلان رسمي.

وفي يوم الثلاثاء، لاحظ مستخدمون على منصة X ظهور صفحة مسرّبة تحتوي على تفاصيل بيع عام لتوكن منصة Pump.fun الرسمي، كان من المقرر أن يبدأ في 12 يوليو.

وأظهرت الصفحة أنه سيتم طرح 150 مليار توكن بسعر 0.004 دولار من إجمالي معروض يبلغ تريليون توكن، ما يعني أن عملية البيع قد تُدرّ ما يقارب 600 مليون دولار.

كما ذكرت الصفحة أن هذا الطرح يمثل "أول بيع عام رسمي للتوكن الخاص بـPump"، وقدّرت قيمة المشروع بـ 4 مليارات دولار.

لكن منصة Gate.io قامت لاحقًا بحذف الصفحة من النسختين الإنجليزية والصينية لموقعها الإلكتروني، وأصبح الرابط يؤدي إلى إشعار "404 الصفحة غير موجودة".

صفحة بيع التوكن الأصلية. المصدر: Colin Wu

منشور دعم Gate.io يزيد الغموض

أدى ردّ من فريق دعم Gate.io على أحد المستخدمين بشأن حذف الصفحة إلى مزيد من الغموض، حيث جاء فيه:

"بعد مفاوضات بين Gate والمشروع، تمّت إزالة سوق Pump.fun ما قبل الطرح OTC. ولا يوجد حاليًا موعد أو إعلان مؤكد لإعادة فتحه."

ويشير هذا التصريح إلى إعلان سابق في أكتوبر 2024، أكدت فيه المنصة أنها لن تدعم بعد الآن تداول Pump.fun في السوق خارج البورصة (OTC).

وقد تواصل موقع Cointelegraph مع منصة Gate.io ومع مؤسس Pump.fun، ألون كوهين، للحصول على تعليق، لكن لم يصدر أي رد فوري.

صفحة بيع التوكن على Gate.io تعرض الآن إشعار 404. المصدر: Gate.io

شائعات حول بيع التوكن

كانت شائعات قد بدأت بالانتشار في أوائل يونيو، تشير إلى أن Pump.fun تخطط لجمع مليار دولار من خلال بيع توكن، ما سيرفع تقييم الشركة إلى 4 مليارات دولار.

لكن لم تؤكد المنصة ولا الشريك المؤسس ألون كوهين هذه الشائعات، رغم تقارير سابقة استندت إلى مصادر "مطلعة على الأمر".

شعبية Pump.fun تتراجع بعد انهيار موجة الميمكوينز

شهدت منصة Pump.fun، القائمة على شبكة سولانا، ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها في يناير الماضي، بالتزامن مع موجة ضخمة من إنشاء الميمكوينز.

وقد ساعدت المنصة في إطلاق أكثر من 11 مليون توكن، وحققت إيرادات إجمالية تُقدّر بـ 4.4 ملايين سولانا (SOL)، أي ما يعادل نحو 655 مليون دولار، وفقًا لبيانات Dune Analytics.

لكن حجم التداول على المنصة تراجع بنحو 75% منذ ذروة نشاط الميمكوينز في يناير، بحسب Dune، بينما تُشير بيانات DefiLlama إلى انخفاض أكثر حدة بلغ 80% في حجم التداول اليومي خلال الأشهر الستة الماضية.

ويوم الإثنين، أفاد موقع Cointelegraph أن منصة إطلاق الميمكوينز الجديدة على سولانا، LetsBonk، قد ضاعفت إيرادات Pump.fun اليومية، محققة مليون دولار، ما تسبب في قلب موازين المنافسة في هذا القطاع.