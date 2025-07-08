صندوق iShares التابع لـ BlackRock يتجاوز حاجز 700 ألف بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:48 مساءً - تجاوز صندوق التداول الفوري على البيتكوين (ETF) التابع لشركة BlackRock حاجز 700,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 75.5 مليار دولار، بعد تسجيل تدفقات جديدة بقيمة 164.6 مليون دولار يوم الإثنين.

ووفقًا لما ذكره توماس فاهرر، الشريك المؤسس لشركة Apollo، فإن صندوق iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) التابع لـ BlackRock، أكبر مدير أصول في العالم، يمتلك الآن 700,307 بيتكوين.



وتُظهر بيانات موقع iShares الرسمي التابع لـ BlackRock أن صندوق IBIT كان يحتفظ بـ 698,919 بيتكوين حتى يوم الخميس، ما يعني أنه أضاف 1,388 بيتكوين خلال جلستي تداول فقط.

وبحسب منصة Bitbo، يمثل IBIT أكثر من 55% من إجمالي البيتكوين المحتفظ به في صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة.

ومنذ إطلاقه في يناير 2024، حقق الصندوق عائدًا إجماليًا بلغ 82.67% حتى الآن.

يتزامن هذا الإنجاز مع تقارير تشير إلى أن BlackRock باتت تحقق إيرادات من صندوق IBIT تفوق ما تحققه من صندوقها الرئيسي المرتبط بمؤشر S&P 500، المعروف باسم iShares Core S&P 500 ETF.

وتيرة الشراء تتجاوز المعروض الجديد

وفي سياق موازٍ، أشارت شركة Galaxy Research إلى أن صناديق البيتكوين الأمريكية، إلى جانب شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور وهي أكبر جهة مؤسسية حيازة للبيتكوين قد اشترت كميات من البيتكوين تتجاوز المعروض الذي يتم تعدينه شهريًا تقريبًا طوال العام الجاري.

فقد بلغت مشتريات Strategy وصناديق البيتكوين الأمريكية مجتمعة 28.22 مليار دولار في عام 2025، في حين بلغ صافي المعروض الجديد الصادر عن المعدنين 7.85 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة.

وباستثناء شهر فبراير، الذي شهد بيعًا مشتركًا للبيتكوين بقيمة 842 مليون دولار، تفوق إجمالي المشتريات على المعروض الجديد في جميع الشهور الأخرى حتى الآن.

الجهات التنظيمية تُبدي مرونة تجاه صناديق الكريبتو

وفي تطور تنظيمي، أفادت تقارير بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تدرس تبسيط إجراءات الموافقة على صناديق العملات المشفّرة.

وبموجب النظام المقترح، سيتعيّن على الجهة المُصدرة للصندوق تقديم نموذج S-1 والانتظار 75 يومًا. وإذا لم تعترض الهيئة، يُمكن إدراج الصندوق في البورصة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح صندوق REX-Osprey Solana and Staking ETF أول صندوق ETF في الولايات المتحدة يتيح للمستثمرين التعرض إلى عملة مشفّرة موضوعة في التحصيص (staking)، حيث يوفّر تعرضًا لعملة SOL بالإضافة إلى مكافآت التحصيص الخاصة بها.