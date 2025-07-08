تنفيذي في Coinbase: البوتات تقف وراء معظم التوكنات على Pump.fun وLetsBonk

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:48 مساءً - قال أحد التنفيذيين في منصة تداول العملات المشفّرة Coinbase إن الغالبية العظمى من التوكنات التي يتم إطلاقها عبر أدوات إنشاء الميمكوينز مثل Pump.fun وLetsBonk تُنشأ على الأرجح بواسطة بوتات آلية.

وقال كونور غروغان، رئيس المنتجات في Coinbase، في منشور على منصة X يوم الإثنين:

"الغالبية العظمى من التوكنات التي تُطلق على Pump.fun وLetsBonk تُدار اليوم بواسطة بوتات."

وشارك غروغان رسمًا بيانيًا يُظهر أن الحسابات الأبرز على منصة LetsBonk أطلقت، خلال اليوم السابق، بمعدل "توكن جديد كل 3 دقائق" تقريبًا.

وتُعد LetsBonk منصة قائمة على شبكة Solana تتيح إنشاء التوكنات، وقد تم إطلاقها في أواخر أبريل كمنافس مباشر لـ Pump.fun. وحققت المنصة انتشارًا سريعًا بفضل ارتباطها بتوكن (BONK) الذي يقدّم مكافآت للمستخدمين وهو ما لم توفره Pump.fun حتى الآن.

عشرات المحافظ تطلق آلاف الميمكوينز

ويُظهر الرسم البياني الذي شاركه غروغان أن 13 محفظة فقط أطلقت ما مجموعه 4,281 توكنًا خلال 24 ساعة.

وبحسب بيانات منصة Dune Analytics، فإن أكثر المحافظ إطلاقًا للتوكنات على الإطلاق أطلقت 4,669 توكنًا.

أما ثاني أكبر محفظة منشئة للتوكنات، فقد أطلقت ما يقرب من 2,400 توكن، لكنها كانت الأكثر نشاطًا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ أطلقت ما يقرب من 500 توكن في يوم واحد.

ومن بين جميع هذه التوكنات، لم يتجاوز عدد التوكنات التي ما يُعرف بأنها "تخرجت" سوى 37 توكنًا فقط. وتُعتبر محفظة BwaV الأكثر تسجيلًا لتوكنات متخرّجة بين الحسابات الـ25 الأولى، بعدد 30 توكنًا.

ويُقصد بالتوكن "المتخرج" أنه التوكن الذي يحقق حجم تداول كافٍ على منصة مثل LetsBonk، ما يسمح له بالانتقال إلى الإدراج على بورصة لامركزية، ويصل بذلك إلى جمهور أوسع.

LetsBonk تتفوّق على Pump.fun

تفوقت LetsBonk على Pump.fun من حيث الإيرادات وعدد التوكنات التي تم إطلاقها خلال آخر 24 ساعة.

فبحسب بيانات DefiLlama، حققت LetsBonk إيرادات بلغت 1.23 مليون دولار خلال اليوم الماضي، أي ما يقرب من ضعف إيرادات Pump.fun التي بلغت حوالي 520,400 دولار.

كما تفوقت LetsBonk من حيث عدد التوكنات المنشورة، حيث شهدت المنصة إطلاق أكثر من 22,000 توكن يوم الإثنين، مقارنة بـ 9,800 توكن فقط على Pump.fun، وفقًا لبيانات Dune.

انخفاض مستمر في القيمة السوقية للميمكوينز

رغم النشاط الكبير على منصات إنشاء الميمكوين، واصل إجمالي القيمة السوقية للميمكوينز تراجعه خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل ابتعاد المتداولين عن هذا القطاع عالي المضاربة.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، انخفضت القيمة السوقية للميمكوينز بنسبة 2.6% لتصل إلى 54.7 مليار دولار خلال اليوم الماضي.

شهدت القيمة السوقية للميمكوينز ارتفاعًا طفيفًا في أبريل تزامنًا مع إطلاق LetsBonk. المصدر: CoinMarketCap

ويأتي هذا التراجع ضمن اتجاه عام هابط تشهده الميمكوينز منذ أن بلغت ذروتها في ديسمبر عند 127.3 مليار دولار، أي بعد نحو عام من إطلاق Pump.fun في يناير 2024، عندما كانت المنصة في أوج شعبيتها ضمن موجة صعود واسعة للسوق.

