فيتاليك بوتيرين يدعو إلى تبنّي تراخيص "الحقوق المتروكة" في عالم العملات المشفّرة

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 11:23 صباحاً - حثّ الشريك المؤسس لإيثريوم، فيتاليك بوتيرين، مجتمع العملات المشفّرة على اعتماد تراخيص "الحقوق المتروكة" (copyleft) مفتوحة المصدر، وسط مخاوف من أن القطاع بدأ يفقد جذوره التعاونية.

وفي منشور جديد نُشر على مدونته يوم الإثنين، قال بوتيرين إنه كان في السابق من مؤيدي التراخيص "المرنة" للبرمجيات، والتي تتيح المشاركة المجانية مع الجميع، لكنه بدأ الآن يميل أكثر نحو نهج "الحقوق المتروكة".

هناك فرق دقيق بين النهجين؛ فالتراخيص المرنة تسمح للجمهور بتعديل أو توزيع ملفات الشيفرة المصدرية بحرية، دون التزامات إضافية. أما تراخيص "الحقوق المتروكة"، فتتيح نفس الحريات، ولكن تشترط أن يتم أيضًا فتح مصدر أي عمل مشتق يستخدم الشيفرة الأصلية.

وقال بوتيرين:

"أنا أرفض من حيث المبدأ مفاهيم حقوق النشر وبراءات الاختراع."

وأضاف: "لا أحب فكرة أن يقوم شخصان بتبادل البيانات فيما بينهما، ثم يُعتبران مجرمين تجاه طرف ثالث لم يتواصلا معه أصلًا."

تحوّل نحو التراخيص المفتوحة الملزمة

وأشار بوتيرين إلى أنه بدأ يقتنع بتراخيص "الحقوق المتروكة" لأن البرمجيات مفتوحة المصدر أصبحت التيار السائد، وأصبح من العملي أكثر دفع الشركات لاعتماد هذا النهج.

ومع ذلك، أقر بأن لهذا النهج بعض الجوانب السلبية، مثل كونه قد يكون مفرطًا في التقييد أو الإكراه، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها توزيع الشيفرة بشكل علني ولكن يتوجب مشاركتها رغم ذلك.

الحقوق المتروكة في قطاع العملات المشفّرة

سلّط بوتيرين الضوء على التحوّل الحاصل داخل مجال العملات المشفّرة، مشيرًا إلى أن البيئة أصبحت أكثر تنافسية و"مرتزقة"، وهو ما أضعف المثل العليا القديمة للبرمجيات مفتوحة المصدر المبنية على التعاون الطوعي.

وقال:

"أصبحنا أقل قدرة على الاعتماد على الأشخاص لفتح شيفراتهم المصدرية بدافع النية الطيبة فقط."

وأكد أن المشاركة الطوعية لم تعد كافية، ويجب أن ترافقها "قوة صلبة" تمنح الوصول إلى الشيفرات فقط لمن يشاركون شيفراتهم بدورهم.

وأضاف أن استخدام تراخيص "الحقوق المتروكة" في عالم العملات المشفّرة يفرض مبدأ المعاملة بالمثل، ويضمن أن يستفيد المجتمع بأكمله من الابتكار، وليس فقط الجهات التي تحتكر الشيفرة المصدرية وتغلقها.

وختم بالقول إن "الحقوق المتروكة" تخلق "مخزونًا ضخمًا من الشيفرات البرمجية أو المنتجات الإبداعية" التي لا يمكن استخدامها قانونيًا إلا إذا كان المستخدم مستعدًا لمشاركة الشيفرة المصدرية لأي منتج يبنيه باستخدامها.

وقال:

"يمكن النظر إلى الحقوق المتروكة كوسيلة حيادية وشاملة لتحفيز الانتشار، والحصول على مزايا سياسات الانفتاح دون كثير من سلبياتها."

وأكد أن تحفيز المصدر المفتوح يكون أكثر قيمة عندما لا يكون ضمانًا تلقائيًا ولا خيالًا غير واقعي، مشيرًا إلى أن فوائد الحقوق المتروكة في الوقت الحاضر تفوق بكثير ما كانت عليه قبل 15 عامًا.

اليوم، أصبحت المؤسسات التقليدية والعملات المشفّرة معًا في موضع يجعل من تحفيز المصدر المفتوح عبر الحقوق المتروكة أمرًا ذا قيمة عالية. المصدر: فيتاليك بوتيرين

واتفق مستثمر رأس المال المغامر في مجال العملات المشفّرة، آدم كوكران، مع الرؤية، وكتب:

"هناك بعض الحالات الخاصة التي قد تكون فيها الحقوق المتروكة إشكالية من الناحية العملية، لكنني أتفق مع الفلسفة العامة."