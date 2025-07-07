كيف تخطط بوتان لتعزيز اقتصادها المحلي عبر سياحة العملات المشفّرة

تام شمس - الاثنين 7 يوليو 2025 08:33 مساءً - تسعى مملكة بوتان إلى دمج مدفوعات العملات المشفّرة ضمن بنيتها التحتية السياحية، في خطوة تهدف إلى تحديث اقتصادها وجذب المسافرين الشباب من ذوي الاهتمام بالتكنولوجيا.

وخلال جلسة حوارية ضمن فعالية "الجولة المدعومة بالعملات المشفّرة" التي نظّمتها منصة بينانس في بوتان، قال دامشو رينزين، مدير هيئة السياحة في البلاد، إن القطاع السياحي لطالما واجه صعوبات بسبب البنية التحتية التقليدية للمدفوعات.

وفي 7 مايو، أعلنت Binance Pay عن شراكة مع بنك DK المحلي، تتيح للمستخدمين الدفع باستخدام العملات المشفّرة أثناء تواجدهم في بوتان. وخلال الجلسة، صرّح أويغن تنزين، رئيس بنك DK، أن نحو 1000 تاجر على مستوى البلاد باتوا يقبلون هذا النوع من المدفوعات.

وأشار رينزين إلى أن تعليقات السياح وصفت التحويلات المصرفية التي كانت تُستخدم في بوتان بأنها "شيء من الماضي". وأضاف أن دمج العملات المشفّرة يمكن أن يجعل بوتان أكثر جاذبية للمسافرين العصريين، ويقلل من العقبات المرتبطة بالبنية التحتية للمدفوعات.

صورة من الجلسة الحوارية خلال الجولة المشفّرة في بوتان. المصدر: Cointelegraph

قبول العملات المشفّرة يرسل "رسالة ترحيبية"

إلى جانب التسهيلات التي توفرها، يرى رينزين في العملات المشفّرة فرصة لتعزيز صورة بوتان كوجهة سياحية حديثة. وقال: "هذه الخطوة ترسل رسالة قوية مفادها أن بوتان بلد منفتح ومرحّب".

وأضاف أن فتح المجال أمام العملات المشفّرة يعني أيضًا الانفتاح على نوع مختلف من السيّاح، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح الأبواب أمام زوّار شباب، لديهم رؤية مستقبلية، ويتماشون مع رؤية بوتان للسياحة المستدامة والواعية.

وكشف رينزين عن هدف متواضع يتمثل في جذب 300 ألف مستخدم سنويًا، مضيفًا أن تكامل بنك DK مع Binance Pay قد يسهم في تعزيز القطاع السياحي، إذ يمكن جذب نسبة من ملايين مستخدمي منصة بينانس لزيارة البلاد، ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

كما قارن رينزين بين رسوم مدفوعات العملات المشفّرة والأنظمة المصرفية التقليدية، معتبرًا أن المدفوعات شبه الفورية والرسوم المنخفضة تجعل من العملات المشفّرة خيارًا أكثر كفاءة من الأنظمة الحالية في بوتان.

وقال: "الشمول الرقمي سيُحدث نقلة نوعية، ليس فقط في قطاع السياحة، بل في قطاعات أخرى أيضًا".

مقهى بالقرب من ممر Dochula الشهير في بوتان يقبل العملات المشفّرة. المصدر: Cointelegraph

العملات المشفّرة تتماشى مع هوية بوتان المتطورة

وخلال جلسة طاولة مستديرة مع وسائل الإعلام، عبّرت كاريسا نيماه، المديرة التنفيذية للتسويق في هيئة السياحة، عن مشاعر مماثلة. ووصفت بوتان بأنها "تقليدية وأصيلة"، لكنها أيضًا "واعية وذات رؤية مستقبلية".

وقالت إن خطوة قبول العملات المشفّرة تتماشى مع هوية بوتان الآخذة في التطور. وأضافت: "تفتح هذه الشراكة بوتان أمام فئة جديدة من المسافرين، أشخاص يرغبون في استكشاف العالم باستخدام العملات المشفّرة كوسيلة للدفع".

ومع إطلاق مشاريع كبرى مثل مدينة Gelephu Mindfulness، يُنظر إلى دمج العملات المشفّرة باعتباره جزءًا من رؤية أوسع. وقالت نيماه: "أعتقد أن هذا سيلعب دورًا كبيرًا في مدينة Gelephu الواعية".

كاريسا نيماه، مديرة التسويق في هيئة السياحة، خلال فعالية إعلامية. المصدر: Cointelegraph

اعتماد العملات المشفّرة ما زال في بدايته

رغم الدفع القوي من هيئة السياحة نحو تبنّي العملات المشفّرة، إلا أن عملية الاعتماد ما تزال في مراحلها الأولى. إذ قال عدد من التجّار المحليين المنضمين للبرنامج لموقع Cointelegraph إنهم لم يشهدوا بعد عددًا كبيرًا من العملاء يستخدمون خيار الدفع هذا.

كما أشار مرشد سياحي محلي إلى أنه لا ينصح بالاعتماد الكامل على العملات المشفّرة عند زيارة بوتان، موضحًا أن المزج بين العملات المشفّرة والنقد وبطاقات الائتمان لا يزال الخيار الأفضل للتنقّل في البلاد.