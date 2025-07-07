Strategy تتوقف عن شراء البيتكوين وتُبلغ عن مكاسب غير محققة بقيمة 14 مليار دولار في الربع الثاني

تام شمس - الاثنين 7 يوليو 2025 05:25 مساءً - أعلنت شركة مايكل سايلور "ستراتيجي" (Strategy)، أكبر شركة تمتلك بيتكوين على مستوى العالم، عن مكاسب غير محققة بقيمة 14 مليار دولار في مقتنياتها من الأصول الرقمية خلال الربع الثاني من عام 2025.

وبحسب ملف مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين، سجّلت الشركة مكاسب غير محققة بقيمة 14.05 مليار دولار، إلى جانب مصروف ضريبة مؤجلة بقيمة 4.04 مليار دولار.

وجاء في الإيداع:

"حتى 30 يونيو 2025، بلغت القيمة الدفترية للأصول الرقمية للشركة 64.36 مليار دولار، مع التزام ضريبي مؤجل قدره 6.31 مليار دولار."

مقتطف من نموذج 8-K من Strategy. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

رغم هذه المكاسب، أوقفت Strategy مؤقتًا سلسلة مشترياتها الأسبوعية من البيتكوين الأسبوع الماضي، مع بقاء مقتنياتها عند 597,325 بيتكوين، بعد آخر عملية شراء لها البالغة 4,980 بيتكوين.

أول توقف أسبوعي عن الشراء منذ أبريل 2025

جاء قرار الشركة بعد انخفاض سعر البيتكوين إلى 105,400 دولار يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يرتفع مؤقتًا إلى أكثر من 110,000 دولار يوم الخميس، وفقًا لبيانات CoinGecko.

ويُعد هذا أول توقف أسبوعي عن الشراء منذ أبريل، حين كانت الشركة قد علّقت الشراء بعد تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 87,000 دولار.

مشتريات بيتكوين من Strategy منذ 31 مارس 2025. المصدر: Strategy

في المرات السابقة، كانت "ستراتيجي" تستأنف الشراء سريعًا، كما حدث في 14 أبريل حين اشترت 3,459 بيتكوين بعد أسبوعين من شرائها 22,048 بيتكوين في 31 مارس.

يُذكر أن الأرقام الرسمية الجديدة جاءت أعلى بقليل من تقديرات محللي بلومبرغ، الذين توقعوا الأسبوع الماضي أن تُبلغ الشركة عن مكاسب غير محققة لا تقل عن 13 مليار دولار للربع الثاني من عام 2025.

برنامج إصدار أسهم جديد بقيمة 4.2 مليار دولار

إلى جانب نتائج الربع الثاني، أعلنت Strategy يوم الاثنين عن برنامج جديد لإصدار أسهم مباشرة في السوق (ATM) بقيمة 4.2 مليار دولار.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، يمكن للشركة إصدار وبيع أسهم من السلسلة A الممتازة الدائمة من نوع STRD بسعر 0.001 دولار للسهم الواحد.

ويُعد هذا البرنامج آلية تمويل شبيهة ببرامج سابقة مثل STRK بقيمة 21 مليار دولار، يهدف إلى تمكين "ستراتيجي" من جمع رأس المال تدريجيًا لشراء المزيد من البيتكوين.

لقطة شاشة من عرض Strategy للمستثمرين حول صراف آلي STRD بقيمة 4.2 مليار دولار. المصدر: Strategy

ووفقًا لعرض تقديمي للمستثمرين، أصدرت الشركة حتى الآن 477 مليون دولار من STRK و163 مليون دولار من STRF، مع إجمالي قدرة إصدار متبقية بقيمة 44.8 مليار دولار تشمل: 18.1 مليار دولار من أسهم MSTR، و 4.2 مليار دولار من STRD، و 20.5 مليار دولار من STRK، إضافة إلى 1.9 مليار دولار من STRF، كما هو مبيّن في تقارير الشركة.