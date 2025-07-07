شنتشن تُصدر تحذيرًا بشأن عمليات احتيال بالعملات المستقرة وجمع الأموال غير القانوني بالعملات الرقمية

تام شمس - الاثنين 7 يوليو 2025 05:25 مساءً - أصدرت السلطات في مدينة شنتشن الصينية تحذيرًا للمواطنين بشأن مخططات غير قانونية لجمع الأموال تتنكر على هيئة استثمارات في العملات المستقرة والعملات الرقمية.

وأطلق فريق العمل التابع لحكومة شنتشن، المعني بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، تنبيهًا يوم الاثنين دعا فيه الجمهور إلى توخي الحذر من الكيانات غير المرخصة التي تروّج لاستثمارات في الأصول الرقمية.

وقالت السلطات إن هذه المجموعات تستغل محدودية معرفة الجمهور بمصطلحات العملات المستقرة والعملات الرقمية لخداع المستثمرين والترويج لاستثمارات مضاربة.

وأضافت أن مثل هذه الكيانات غالبًا ما تكون واجهات لعمليات غير قانونية تشمل جمع الأموال، والمقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال، والمخططات الهرمية، وغسل الأموال.

وأكد الفريق أن هذه الكيانات لا تملك أي صلاحية لجمع الأموال من الجمهور، محذرًا من أن الخسائر الناتجة عن هذه العمليات من غير المرجح تعويضها.

وبحسب القانون الصيني، قد يتحمل الأفراد الذين يشاركون في عمليات جمع أموال غير قانونية المسؤولية الشخصية عن الخسائر المالية.

حكومة شنتشن تدعو المواطنين إلى "ذهنية استثمارية عقلانية"

حثت حكومة المدينة المواطنين على عدم تصديق الوعود المبالغ فيها. وجاء في ترجمة رسمية إلى الإنجليزية:

"نحث الجمهور على تبنّي ذهنية استثمارية عقلانية، وعدم تصديق الوعود البراقة دون تمحيص، وتكوين فهم سليم للمال والاستثمار، والبقاء في حالة يقظة لتفادي الوقوع ضحية للخداع."

كما دعت السلطات المواطنين إلى الإبلاغ عن أي جهات تجمع الأموال تحت غطاء استثمارات في العملات المستقرة أو مخططات مشابهة. وأكدت أن بإمكان المواطنين الإبلاغ لدى سلطات مناطقهم أو لدى الأجهزة الأمنية.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة ستقوم بمراجعة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفة أن المبلّغين قد يحصلون على مكافآت وفقًا للوائح المعمول بها.

التحذير يأتي وسط موجة من عروض العملات المستقرة المزوّرة باسم JD

صدر هذا التحذير بعد أسبوع من انتشار عروض تروّج لعملات مستقرة مزوّرة باسم JD.com على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

ففي 30 يونيو، أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية أن جهات غير معروفة كانت تضلل الجمهور بادعاء ارتباطها بالشركة وتقديم عملات مستقرة مزيفة مقابل تسجيل المستخدمين. وقد ظهرت حملات احتيالية مشابهة في أنحاء متفرقة من الصين، وفقًا لما ورد في حسابات WeChat.

تجدر الإشارة إلى أن JD أبدت اهتمامًا واضحًا بالعملات المستقرة، حيث أعلنت في 18 يونيو عن خطط للتقدم بطلب للحصول على ترخيص عملة مستقرة في هونغ كونغ.