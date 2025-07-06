مدير صندوق استثماري: فرض ضرائب على البيتكوين "لا يبدو منطقيًا"

تام شمس - الأحد 6 يوليو 2025 09:47 مساءً - يرى بيل ميلر الرابع، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة Miller Value Partners، أن الحكومات لا تملك الحق في فرض ضرائب على البيتكوين، لأن ملكيته لا تتطلب أي جهد إداري من الدولة.

وقال ميلر خلال ظهوره في بودكاست Coin Stories مع ناتالي برونيل يوم الأربعاء: "ليس من المنطقي أن تمد الحكومة يدها إلى هناك."

البلوكشين يسجل الملكية وليس الحكومة

أوضح ميلر، المعروف بدعمه المبكر للبيتكوين (BTC)، أن هذه العملة الرقمية لا تعتمد على البنية التحتية الحكومية لإثبات أو تنفيذ حقوق الملكية، على عكس الأصول التقليدية مثل العقارات.

وأضاف: "عندما تشتري أو تبيع منزلًا، فإن جميع تلك الضرائب المرتبطة بتسجيل العقار تُستخدم لتتبع من يملك ماذا. لكن الواقع هو أنك إذا فكرت في سبب دفعك للضرائب في المجتمع، فالأمر يتعلق بتطبيق حقوق الملكية."

وتابع ميلر: "هذا ليس ضروريًا مع البيتكوين. فالحكومة لم تبتكر البيتكوين، وهذه نقطة مهمة. البلوكشين يقوم بأتمتة إثبات الملكية من تلقاء نفسه، أليس كذلك؟"

تحدث بيل ميلر الرابع مع ناتالي برونيل في بودكاست "قصص العملات" يوم الأربعاء. المصدر:Natalie Brunell



تداولت شائعات في وقت سابق من هذا العام عن اقتراح من إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يقضي بإلغاء ضرائب أرباح رأس المال على بعض العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة. وفي تعليقه على هذا الاحتمال، قال ميلر: "لا أحد يعرف ما إذا كان ذلك سيحدث فعلاً أم لا، لكنه أمر رائع أنه لا توجد قاعدة 'بيع مغسول' (wash sale) تنطبق على البيتكوين."

وعند سؤاله عمّا إذا كان من الممكن أن تُفرض يومًا ما ضريبة ملكية سنوية على البيتكوين مثل العقارات في الولايات المتحدة، أجاب ميلر بأنه "غير متأكد، لكن هناك حجة قوية لعدم فرضها."

غموض قوانين الضرائب يؤكد أن البيتكوين ما يزال في مراحله المبكرة

وأشار ميلر إلى أن مديري الأصول التقليديين ما زالوا يواجهون صعوبات في شراء البيتكوين، بسبب عدم وضوح اللوائح الضريبية.

وقال: "حتى نحن كمديري صناديق استثمار، لدينا عوائق كبيرة لشراء البيتكوين فعليًا بسبب قواعد الضرائب المتعلقة بالدخل غير المشروع إذا قمنا بشراء صناديق ETF وبعناها في توقيت خاطئ. كل هذا لا بد أن يُحل."

واختتم: "لهذا السبب أقول دائمًا إننا لا نزال في المراحل المبكرة. لأن قواعد الضرائب حول البيتكوين ما تزال غير واضحة ومثيرة للاهتمام."

يُذكر أن بيل ميلر الرابع هو نجل المستثمر الشهير بيل ميلر الثالث، الذي اشتهر بتفوقه على مؤشر S&P 500 لمدة 15 عامًا متتالية أثناء عمله في شركة الاستثمار Legg Mason. وفي مقابلة أجريت معه في يناير 2022، كشف ميلر الثالث أنه يملك 50% من صافي ثروته في بيتكوين واستثمارات مرتبطة بها، من ضمنها حصص في شركات مثل MicroStrategy وStronghold Digital Mining.