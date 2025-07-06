Arkham: حوت بيتكوين ينقل 8.6 مليار دولار دون مؤشرات على بيع

تام شمس - الأحد 6 يوليو 2025 09:47 مساءً - قالت شركة Arkham لتحليل بيانات البلوكشين إن تحويل بيتكوين بقيمة 8.6 مليار دولار يوم الخميس والذي تم لأول مرة منذ أكثر من 14 عامًا لا يبدو أنه مرتبط بعملية بيع.

وأضافت الشركة في منشور على منصة X يوم الجمعة: "لا توجد مؤشرات على أن هذا الحوت يقوم ببيع بيتكوين". وأوضحت أن التحويلات الثمانية التي نُقل خلالها 10,000 بيتكوين من كل من المحافظ الثمانية التي لم تُمس منذ أكثر من 14 عامًا قد تكون مرتبطة بترقية المحافظ من النسخة القديمة (Legacy Wallet) إلى عنوان Native SegWit المعروف بتحسين الأمان وخفض الرسوم.

Arkham: التحويلات مرتبطة على الأرجح بترقية العناوين

قالت Arkham: "التحويلات التي بلغت 8 مليارات دولار يوم أمس ربما كانت مرتبطة بترقية العناوين، من عناوين تبدأ بـ 1 إلى عناوين تبدأ بـ bc1q".

وأضافت الشركة أن جميع البيتكوين تم إيداعها في هذه المحافظ في 2 أبريل أو 4 مايو 2011، ولم تُلمس منذ ذلك الحين. أما الآن، فقد أصبحت محفوظة في ثماني محافظ جديدة ولم يتم تحريكها مجددًا.

من جهتها، أشارت شركة الأبحاث 10x Research في منشور منفصل يوم الجمعة إلى أنه رغم عدم وجود أدلة واضحة على نية البيع، فإن تحليلاتها لطالما رجّحت أن "المالكين الأوائل يقومون بالتفريغ التدريجي لبيتكوين لصالح الطلب من صناديق ETF وخزائن الشركات."

تشانغبينغ "CZ": دخلت السوق متأخرًا

في فبراير، كشف المحلل الشهير PlanB أنه قام بتحويل جميع ممتلكاته من بيتكوين إلى صناديق ETF فورية. وكتب في منشور بتاريخ 15 فبراير: "الراحة النفسية التي يمنحني إياها عدم الاضطرار للتعامل مع المفاتيح تساوي الكثير... أعتقد أنني لم أعد ماكسي."

في المقابل، أثار رئيس المنتجات في Coinbase، كونور غروغان، احتمالًا أكثر إثارة للقلق، مشيرًا إلى أن عملية التحويل قد تكون ناتجة عن اختراق أمني، وإذا كان الأمر كذلك، فقد تكون "أكبر عملية سرقة في تاريخ البشرية".

وكتب غروغان على منصة X: "لو صحّ ذلك (وأنا فقط أُخمّن هنا)، فستكون هذه دون شك أكبر عملية سرقة على الإطلاق".

وقد أثارت التحويلات انتباه مجتمع الكريبتو بالكامل، حيث تعامل البعض معها بروح الدعابة. وعلّق الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، تشانغبينغ "CZ" تشاو، قائلًا: "دخلت عالم الكريبتو متأخرًا... بعد أن رأيت حيتان 2011 ينقلون عملات اشتروها بسعر 0.1 دولار بكل هدوء."