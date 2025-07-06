منصة TON تعرض تأشيرة إقامة ذهبية في الإمارات لمدة 10 سنوات مقابل 100,000 دولار من عملة Toncoin

تام شمس - الأحد 6 يوليو 2025 09:47 مساءً - تحديث (6 يوليو، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال ليشمل تعليقات من شريك صندوق Sigil، جو هيدجهوغ.

كشفت منصة البلوكشين The Open Network المُرمزة (TON)، المنبثقة عن تطبيق تيليغرام، عن مسار جديد للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرض تأشيرة إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات للمتقدمين الذين يقومون بتحصيص ما يعادل 100,000 دولار من عملة Toncoinالمُرمزة (TON) لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب دفع رسوم معالجة لمرة واحدة تبلغ 35,000 دولار.

قالت TON في إعلانها يوم السبت: "أمّن تأشيرتك الذهبية خلال أقل من 7 أسابيع من تقديم المستندات إلى مكتب التأشيرات"، مشيرة إلى أن شركاءها في الإمارات سيتولّون عملية تقديم التأشيرة وتأكيد حالة الإقامة.

يحتفظ المتقدمون بالتحكم الكامل في أصولهم خلال فترة التحصيص من خلال عقد ذكي لامركزي يمكن التحقق منه على شبكة TON. كما يعد البرنامج بعوائد سنوية تقديرية تتراوح بين 3% و4% على الأصول المحصّصة، ما يشكّل حافزًا إضافيًا للمستثمرين في العملات الرقمية.

تشمل التأشيرة الذهبية أفراد الأسرة المباشرين، بمن فيهم الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدان، دون أي رسوم إضافية بخلاف الرسوم الحكومية القياسية.

المصدر: TON

TON تقلل تكلفة الدخول للحصول على التأشيرة الذهبية بنسبة 80%

عادةً ما تتطلب طرق الحصول على التأشيرة الذهبية التقليدية في الإمارات استثمارًا لا يقل عن 540,000 دولار في أصول غير سائلة. أما برنامج TON فيتطلب فقط تحصيص 100,000 دولار من عملة TON، ما يمثّل نقطة دخول أقل بكثير.

وكتب بوبي أونغ، الشريك المؤسس لـ CoinGecko، على منصة X: "تكلفة الدخول أقل بـ5 أضعاف مقارنة بالاستثمار العقاري أو الودائع الثابتة، وسيجذب ذلك بالتأكيد كبار المستثمرين للنظر في TON كخيار".

في أعقاب الإعلان، ارتفع سعر عملة Toncoin بأكثر من 10%. ووقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول العملة عند نحو 2.98 دولار، بزيادة تتجاوز 8% خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 60% مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

ومع ذلك، أبدى البعض شكوكًا حول أهمية برنامج TON للتأشيرة الذهبية، مشيرين إلى أنه لا يشكّل شراكة رسمية مع حكومة الإمارات.

وكتب جو هيدجهوغ، شريك صندوق Sigil، على منصة X: "مزود طرف ثالث يستخدم TON كواجهة لمساعدة عملائه في الحصول على التأشيرة الذهبية لرواد الأعمال. كان بإمكانهم استخدام FARTCOIN بدلًا من ذلك".

الإمارات ترسّخ مكانتها كمركز عالمي للبلوكشين

يأتي برنامج الإقامة القائم على العملات الرقمية في وقت تسعى فيه دولة الإمارات لتثبيت موقعها كوجهة رئيسية لمشاريع البلوكشين والعملات المشفرة.

ففي الشهر الماضي، وافقت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة المنظمة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، على عملة Ripple المستقرة RLUSD.

وفي مايو، حدّثت هيئة تنظيم الأصول الرقمية في دبي إرشاداتها لتشمل بنودًا تتعلق بترميز الأصول الواقعية (RWA). وذكرت المحامية إيرينا هيفر لـ Cointelegraph أن هذه القواعد توفّر للمصدرين ومنصات التداول مسارًا واضحًا لإطلاق وتداول أصول عقارية مرمّزة.

في الوقت ذاته، جذب مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 600 شركة تشفير، في حين تستقطب المزيد من الشركات مناطق مركز دبي المالي العالمي ومنطقة "ون سنترال"، مع سعي الدولة لتعزيز ريادتها في مجال التمويل الرقمي.