عملة TON الرقمية تسجل أعلى مستوى لها في 19 يوم بعد إعلان هام من طرف حكومة الإمارات العربية المتحدة

سجلت العملة الرقمية TON أعلى مستوى لها في 19 يوم عقب إعلان شراكة جديدة مع الإمارات العربية المتحدة تتيح الحصول على التأشيرة الذهبية مقابل إيداع العملة الرقمية TON.

وبموجب هذا البرنامج، سيتمكن الأفراد من التقدم للحصول على تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات عند إيداع ما لا يقل عن 100 ألف دولار من عملة TON مُخزنة لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا للإعلان، ستظل الأصول ملك كامل للمستثمر، مع عائد سنوي يقدر بين 3% و4% طوال مدة الإيداع.

وتتم إدارة العملية بالكامل عبر عقد ذكي لا مركزي يمكن التحقق منه على شبكة بلوكشين TON.

يخضع البرنامج لعملية تقديم ومراجعة تستغرق نحو سبعة أسابيع، ويُعفى المشاركون من شرط شراء العقارات، وهو ما يُعد ميزة مقارنة بالتأشيرات التقليدية التي قد تستغرق نحو ستة أشهر وتكلف أكثر من 500 ألف دولار.

كما تشمل التأشيرة أفراد الأسرة دون تكاليف إضافية، باستثناء الرسوم الحكومية المعتادة.

جاءت استجابة السوق فورية مع ارتفاع سعر عملة TON بنسبة كبيرة فور الإعلان، حيث تجاوزت قيمتها 3 دولار لأول مرة منذ 19 يوم، قبل أن تستقر عند حوالي 2.93 دولار وقت النشر.

ويُتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة TON كأصل رقمي ذي استخدامات عملية تتجاوز المضاربات، مع استمرار توسع استخدام العملات المشفرة في المجالات الاستثمارية والإقامة الدولية.

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