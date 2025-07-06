ارتفاع حاد في حجم التداول على المنصات اللامركزية: هل ستفقد المنصات المركزية سيطرتها؟

شهدت أحجام التداول على منصات التداول اللامركزية (DEX) ارتفاع حاد في يونيو، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت منصات التداول المركزية (CEX) بصدد فقدان سيطرتها التقليدية على سوق العملات المشفرة.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 2.62% خلال الشهر، رغم استمرار التقلبات نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف المستثمرين من اضطرابات الطاقة وعدم الاستقرار الإقليمي.

في ظل هذا المشهد، سجلت نسبة حجم التداول الفوري بين المنصات اللامركزية والمركزية ذروة جديدة عند 27.9% في يونيو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

يقود هذا التحول نمو مطرد في شعبية منصات التداول اللامركزية، حيث تضاعفت أحجام التداول على مدار العام الماضي، في وقت تشهد فيه أحجام تداول منصات التداول المركزية حالة من الثبات.

وبرزت “PancakeSwap” كأكبر مستفيد من هذا الاتجاه، حيث ارتفعت حصتها السوقية من 16% في أبريل إلى 42% في يونيو، مدعومة بتحسينات تقنية في منصة “Infinity” وزيادة النشاط على شبكات DeFi الأخرى.

كما حققت “Hyperliquid” نمو ملحوظ، إذ ارتفعت أحجام تداولها من 6 مليار دولار في يناير إلى نحو 10 مليار دولار في يونيو.

وعلى شبكة سولانا، حافظت “PumpSwap” على تفاعل جيد، في حين لم تنجح منصات أخرى مثل “Raydium” و”Orca” و”Meteora” في استعادة زخمها السابق.

تزامن هذا التحول مع بروز نماذج تداول هجينة تجمع بين مزايا السيولة المركزية والتسوية على الشبكة.

أفاد تقرير “Binance Research” بأن هذه المنصات الهجينة توفر تداول أكثر كفاءة بفضل انخفاض الانزلاق السعري وحماية المعاملات وسرعة الأداء، ما يسهم في تضييق الفجوة بين CEX وDEX.

وفي الوقت الذي تستفيد فيه منصات التداول اللامركزية من بيئة تنظيمية أكثر مرونة تدعم الابتكار والتوسع، لا تزال أحجام التداول على المنصات المركزية مرتبطة بشكل كبير بمضاربات التجزئة والتقلبات الاقتصادية العالمية، مما يجعلها أكثر هشاشة في مواجهة صدمات السوق.

اقرأ أيضا:

شركة صينية تشتري كميات معتبرة من عملة BNB وتسعى لامتلاك ما قيمته مليار دولار!

تراجع سعر الايثيريوم في يونيو: ماذا عن شهر يوليو هل هناك أي إشارات صعودية؟

