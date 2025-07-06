ثبات سعر البيتكوين عند مستوى 108,000 دولار وتألق واضح لعملة Bonk

يواصل سعر البيتكوين حالة الركود السعري، دون أي محاولات واضحة للخروج من نطاقه الضيق.

فرغم أن معظم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة حققت مكاسب طفيفة، برزت كل من العملة الرقمية TON وBONK كأبرز الرابحين خلال تعاملات صباح اليوم الأحد.

شهد سعر البيتكوين في الأسابيع الأخيرة فترة من الاستقرار، بعدما كان قد سجل تحركات ملحوظة في 23 و24 يونيو، عندما هبطت قيمته إلى نحو 98,000 دولار، قبل أن يتعافى سريعا إلى ما يزيد عن 105,000 دولار بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومنذ ذلك الحين، ظل سعر البيتكوين محصور في نطاق تداول بين 105,000 و110,000 دولار، مع محاولات متفرقة لاختراق هذا النطاق.

بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع عند 110,500 دولار يوم الخميس، لكنه سرعان ما تعرض لضغوط بيعية أعادته إلى مستوى 108,000 دولار، الذي حافظ عليه لعدة أيام.

تبلغ القيمة السوقية الحالية للبيتكوين حوالي 2.150 تريليون دولار، مع هيمنة تتجاوز 63% على سوق العملات الرقمية.

أما في سوق العملات البديلة، فقد سجلت معظم العملات الرقمية مكاسب محدودة.

شهدت عملات مثل ETH وBNB وSOL وTRX وDOGE وADA وBCH وLINK وXRP ارتفاعات طفيفة، بينما تراجعت عملتا HYPE وPI خلال الساعات الماضية.

في المقابل، ارتفعت عملة TON بأكثر من 9% ليصل سعرها إلى 3 دولار، بينما قفزت BONK بنسبة 20% لتسجل سعر تداول يبلغ 0.000022 دولار.

استقرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية عند نحو 3.4 تريليون دولار، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي.

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