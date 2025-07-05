روستيك الروسية تُطلق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالروبل على شبكة ترون!

أعلنت شركة “روستيك”، عملاق الصناعات العسكرية الروسية، عن خططها لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالروبل ومنصة دفع رقمية بحلول نهاية عام 2025.

وستُصدر العملة، المسماة “RUBx”، على شبكة ترون المعروفة بسرعة معاملاتها وتكاليفها المنخفضة.

تستهدف هذه المبادرة الأفراد والشركات بهدف بناء نظام دفع رقمي آمن ومتكامل مع النظام المالي الروسي.

وستكون العملة مستقرة بنسبة 1:1 مقابل الروبل التقليدي، وتديرها “روستيك”، وهي شركة مملوكة للدولة.

أكدت الشركة أن “RUBx” ستكون مفتوحة المصدر بالكامل، مع نشر الشيفرة على “GitHub” وتدقيقها من قبل شركة “CertiK” المتخصصة في أمن العقود الذكية.

كما ستتكامل منصة “RT-Pay” مع البنية المصرفية الحالية، مما يُتيح المدفوعات الرقمية والتفاعل مع المحافظ والعقود الذكية.

وأشار “دميتري شوماييف”، رئيس مشروع “RUBx”، إلى أن الإطلاق سيكون تدريجيا، مع التركيز على الأمان والتوافق مع البنية التحتية المالية، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة داخل روسيا.

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