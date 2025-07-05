خسائر العملات المشفرة تبلغ 620 مليون دولار في الربع الثاني رغم استعادة 181 مليون دولار

سجل قطاع العملات الرقمية المشفرة والويب 3 خسائر بقيمة 801.3 مليون دولار في 144 حادثة أمنية خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقا لتقرير “CertiK”.

ورغم استعادة 181 مليون دولار، لا تزال الخسائر المعدلة تبلغ 620.4 مليون دولار.

ويمثل ذلك انخفاض بنسبة 52.1% في القيمة المفقودة مقارنة بالربع السابق، إلى جانب تراجع عدد الحوادث بمقدار 59 حادثة.

ظل التصيد الاحتيالي الهجوم الأكثر كلفة، مع سرقة 395 مليون دولار عبر 52 حادثة، تلاه استغلال ثغرات الأكواد بخسائر بلغت 235.8 مليون دولار.

وكانت شبكة الايثيريوم الأكثر تضررا، مسجلة 70 حادثة أدت لخسائر بقيمة 65.4 مليون دولار.

في النصف الأول من عام 2025، بلغت الخسائر الإجمالية 2.47 مليار دولار عبر 344 حادثة، كانت أبرزها اختراق المحافظ التي تسببت بخسائر وصلت إلى 1.71 مليار دولار.

وبلغ متوسط الخسارة لكل حادثة خلال النصف الأول 7.13 مليون دولار.

ساهم اختراقان رئيسيان في تضخيم الخسائر الإجمالية، وهما:

اختراق محفظة “Bybit” في فبراير، الذي تسبب في سرقة أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيثريوم، ونُسب إلى مجموعة “Lazarus” الكورية الشمالية، واختراق بروتوكول “Cetus” في مايو بخسائر بلغت 225 مليون دولار.

بدون هذين الحادثين، كانت الخسائر ستبلغ 690 مليون دولار فقط، مما يعكس تحسن نسبي في أمن قطاع العملات المشفرة.

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