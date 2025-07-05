عملة LINK بين تجميع الحيتان وتراجع المستثمرين الأفراد: جمود سعري يُحاكي البيتكوين في 2023

تواصل العملة الرقمية LINK التداول في نطاق ضيق بين 12 و15 دولار، مع استمرار تجميع الحيتان وتراجع مشاركة المستثمرين الأفراد.

تُظهر البيانات تدفقات صافية سلبية تقدر بنحو 100,000 LINK أسبوعيا، في وقت تظل فيه الأسعار مستقرة دون تقلبات كبيرة.

رغم زيادة إيداعات المستثمرين الأفراد في مارس 2025، ظل النشاط ضعيفا مع ثبات عدد العناوين النشطة عند نحو 30,000 يوميا والمعاملات عند 9000 معاملة.

في المقابل، واصلت الحيتان السحب من المنصات بمعدل مرتفع، مما أدى إلى انخفاض احتياطي المنصات بنسبة 40% منذ بداية العام.

يُشبه هذا الوضع مرحلة تجميع البيتكوين في 2023، حيث يتطلب تحريك السعر إما عودة المستثمرين الأفراد أو تباطؤ حركة الحيتان.

في السياق ذاته، وسّع مشروع “Chainlink” نظامه البيئي عبر شراكات مع ماستركارد وفيزا، لتمكين شراء العملات الرقمية وربط التمويل التقليدي باللامركزي من خلال حلول التشغيل البيني وتقنيات الأوراكل.

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