مؤسس بينانس يرد على مزاعم تأخير إثبات الاحتياطي في بينانس: التفاصيل

ردّ “تشانغ بينغ تشاو” الملقب بـ “CZ” وهو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، على مخاوف أثارها البعض حول تأخير إصدار تقرير إثبات الاحتياطي الشهري.

وفي منشور على X، نفى “CZ” هذه المزاعم مؤكدا أن الأمر لا يتجاوز محاولة لإثارة الخوف والشك (FUD) داخل مجتمع العملات الرقمية.

وأوضح “CZ” أن بينانس اعتادت نشر تقاريرها في اليوم الخامس أو السادس من كل شهر بعد مراجعة البيانات، وهو أمر طبيعي وليس جديد.

ودعا المنتقدين إلى مراجعة الحقائق قبل نشر الشائعات التي تضر بثقة المستخدمين.

وقد لاقى توضيح “CZ” تفاعل واسع داخل مجتمع بينانس؛ حيث أشاد البعض بشفافيته، في حين رأى آخرون أنه لا ينبغي له الرد على من يسعى لجذب الانتباه.

وفي سياق آخر، أشار “CZ” مؤخرا إلى أهمية خطوة شركة “Nano Labs” التي جمعت 500 مليون دولار في عرض دين لشراء عملة BNB، معتبرا ذلك مؤشر صعودي.

كما واصل دفاعه عن قطاع العملات المشفرة ضد التصريحات السلبية التي طالت عملات رئيسية مثل البيتكوين والريبل.

اقرأ أيضا:

تنبيه أمني: حملة تصيّد احتيالي جديدة تستهدف حاملي العملات الرقمية

هل تستعد العملات الرقمية البديلة لتحقيق مكاسب مزدوجة؟

