هل تستعد العملات الرقمية البديلة لتحقيق مكاسب مزدوجة؟

يشهد سوق العملات الرقمية تحرك لافت لعدد من العملات الرقمية البديلة، مع تزايد الحديث حول فرص تحقيق مكاسب قوية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بالنسبة لعملات XRP وDogecoin وCardano.

نبدأ بالعملة الرقمية الريبل XRP، رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، والتي عانت من حالة من التذبذب المستمر خلال الأشهر الماضية. ورغم فشلها في اختراق مستدام فوق مستوى 2.3 دولار، فقد سجلت مكاسب تجاوزت 6% الأسبوع الماضي، لتتداول حاليا حول 2.24 دولار.

يُشير المحلل “علي مارتينيز” إلى سيناريو صعودي محتمل في حال نجاح سعر الريبل في الإغلاق فوق مستوى 2.32 دولار، وهو ما قد يُفعّل نموذج الرأس والكتفين المعكوس، ويدفع العملة نحو مستوى 2.65 دولار.

أما “Dogecoin”، عملة الميم الشهيرة، فتبدو أكثر تفاؤلا من حيث الزخم السعري.

أوضح المحلل “مارتينيز” أن بقاء DOGE فوق مستوى الدعم 0.16 دولار يفتح الباب أمام ارتفاع نحو 0.24 دولار، ما يعني إمكانية تحقيق قفزة بنسبة تقارب 50% في السعر.

وبالنسبة لكاردانو (ADA)، لا تزال العملة في وضع ضعيف نسبيا، مع تداولها حاليا عند 0.58 دولار.

ومع ذلك، يرى “علي مارتينيز” أن تجاوز العملة مستوى 0.67 دولار يُعد مفتاح الانطلاق نحو أهداف صعودية قد تدفع بالسعر إلى ما بين 0.83 و0.91 دولار، أي ارتفاع محتمل بنسبة 25% إلى 35%.

في ظل استمرار تقلبات السوق، يراقب المستثمرون عن كثب هذه المستويات الفنية الحاسمة التي قد تحدد مسار هذه العملات خلال الفترة القادمة.

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