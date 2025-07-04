البيتكوين ترتفع وسط تقلبات السوق والتوترات السياسية: هل تمهد السياسة الأمريكية لصعود جديد؟

سجلت عملة البيتكوين أسبوع قوي، مع إنهاء الربع الثاني بمكاسب تقارب 30%، لتتداول حاليا بالقرب من مستوى 109,000 دولار، وهو مستوى قريب من القمة التاريخية.

هذا الأداء جاء رغم بعض التقلبات، حيث تراجعت الأسعار مؤقتا بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ميزانية ضخم بقيمة 5 تريليون دولار طرحه الرئيس “دونالد ترامب”، قبل أن يعاود السعر الصعود سريعا.

ما زالت التوقعات متباينة بين المحللين؛ حيث حافظ بنك “ستاندرد تشارترد” على رؤيته الإيجابية المتوقعة بوصول سعر البيتكوين إلى مستوى 200,000 دولار بنهاية 2025، في حين حذّر “آرثر هايز”، الشريك المؤسس لمنصة “BitMEX”، من احتمالية انخفاض مؤقت إلى مستوى 90,000 دولار.

وفي المشهد السياسي، كان مشروع قانون “ترامب” الحدث الأبرز.

هذا التشريع، الذي يُرسّخ تخفيض الضرائب الفردية ويرفع سقف الدين الأمريكي، وهو ما أثار جدل واسع في الكونغرس، وتوقّع محللون أن يكون له أثر تضخمي طويل الأمد قد يدفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ بديل.

واستُشهد بتجارب مماثلة خلال جائحة كورونا حينما قادت الحزم التحفيزية موجة ارتفاعات قياسية للعملات المشفرة.

من جانبه، انتقد “إيلون ماسك”، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مشروع القانون بسبب إلغاء الحوافز البيئية وزيادة الأعباء على الدين الفيدرالي، ملمحا إلى احتمال تأسيس حزب سياسي جديد.

ليرد “ترامب” ساخرا بالإشارة إلى إمكانية ترحيل “ماسك”، في مشهد يعكس تصاعد التوترات بين الجانبين.

على صعيد السوق، تم إلغاء تعديل كان سيخفف الأعباء الضريبية على المعدنين والمستثمرين، وهو ما خيّب آمال بعض المشاركين.

في المقابل، تواصلت النقاشات حول إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي من البيتكوين، وهو موضوع يكتسب اهتمام متزايد.

ورغم الأداء القوي للبيتكوين حاليا، تظل حالة عدم اليقين التنظيمي والتوترات السياسية والاقتصادية من أبرز المحركات التي قد تحدد مسار الأسواق في الأسابيع المقبلة.

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