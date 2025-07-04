شركة صينية تُنجز أولى صفقاتها في خطة لامتلاك 10% من عملة BNB

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 05:17 مساءً - تحديث (4 يوليو، الساعة 7 صباحًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال لإضافة تعليق من متحدث باسم سلسلة BNB.

بدأت شركة الرقائق الدقيقة الصينية Nano Labs رسميًا تنفيذ خطتها لامتلاك ما يصل إلى 10% من إجمالي المعروض المتداول من عملة BNB، بعد أن أتمّت أول عملية شراء بقيمة 50 مليون دولار من الأصل.

وأكدت "Nano Labs" يوم الخميس أن هدفها طويل الأمد هو شراء ما تصل قيمته إلى مليار دولار من عملة BNB والاحتفاظ بنسبة تتراوح بين 5% و10% من إجمالي المعروض المتداول.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة ما بحوزتها حاليًا من BNB وبيتكوين (BTC) تُقدّر بنحو 160 مليون دولار.

تأسست "Nano Labs" في عام 2019 على يد كونغ جيان بينغ وسون تشيفينغ بعد انتهاء فترة عضويتهما في مجلس إدارة شركة Canaan لتصنيع الأجهزة الحاسوبية ومقرها سنغافورة. وقد أُدرجت "Nano Labs" في البورصة عام 2022، وهي متخصصة في إنتاج رقائق الحوسبة عالية الإنتاجية والأداء.



سهم Nano Labs ينخفض.. وBNB بلا تغيير يُذكر

رغم أن سعر سهم Nano Labs ارتفع بأكثر من 106% عند إعلانها الأولي عن نيتها إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل خزينتها من عملة BNB، فإن عملية الشراء الأخيرة لم تُقنع المستثمرين.

فقد تراجع سعر سهم الشركة بأكثر من 4.7% في جلسة التداول العادية يوم الخميس، ثم انخفض بنسبة إضافية بلغت 2% بعد الإغلاق، ليصل إلى 8.21 دولار.

انخفض سهم نانو لابس بشكل حاد بعد شرائها لـ BNB بقيمة 50 مليون دولار. المصدر: Google Finance



أما عملة BNB، فقد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.3% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتداول عند نحو 663 دولارًا للعملة الواحدة.

طريق طويل نحو 10%

تُظهر بيانات "CoinGecko" أن القيمة السوقية لعملة BNB تبلغ 93.4 مليار دولار، وأن المعروض المتداول منها يبلغ 145,887,575 BNB. ويُقدّر أن شراء 10% من هذا المعروض بالسعر الحالي سيُكلّف قرابة 926 مليون دولار.

يُذكر أن المعروض الأولي من BNB كان محددًا بـ200 مليون عملة، لكن هذا العدد يتناقص تدريجيًا بسبب آلية الحرق الدورية التي تُجريها منصة Binance بهدف تقليص المعروض.

ووفقًا لتقرير صدر عن "Forbes" في يونيو 2024، فإن بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ "CZ" تشاو يمتلكان معًا ما نسبته 71% من إجمالي 147 مليون BNB المتداولة آنذاك.

وفي تصريح لـ Cointelegraph، قال متحدث باسم سلسلة BNB إنهم يلاحظون تزايدًا في الاهتمام المؤسسي بعملة BNB، مضيفًا:

"نرحب بأي تبني عضوي يدعم عملة BNB والنمو المستدام لمنظومتنا."

اهتمام الشركات باحتفاظ العملات المشفرة قد لا يدوم

على الرغم من أن عددًا متزايدًا من الشركات بات يحتفظ بالعملات المشفرة في خزائنه، إلا أن أنتوني سكاراموتشي، مؤسس ومدير صندوق التحوط "SkyBridge Capital"، يرى أن هذا الاهتمام قد لا يستمر طويلًا، وفقًا لتقرير صادر عن "بلومبرغ" يوم الثلاثاء.

وقال سكاراموتشي:

"السؤال هو: إذا أعطيت أحدهم 10 دولارات ووضع 8 منها في بيتكوين، هل سيحقق عوائد؟ نعم. لكن ربما كنت ستحقق عائدًا أفضل لو وضعت الـ10 دولارات في بيتكوين بنفسك. أعتقد أن هذه إشكالية."

وأضاف أنه متفائل تجاه بيتكوين وليس ضد شراء الشركات للعملات المشفرة، إلا أنه كمستثمر يرى أنه:

"من الضروري تقييم التكاليف المرتبطة بكل واحدة من هذه الشركات الخازنة."