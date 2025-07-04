شركة خزانة سولانا تمدّد ارتفاع سهمها بعد شراء 2.7 مليون دولار من عملة SOL

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 05:17 مساءً - واصل سهم شركة DeFi Development Corp. ارتفاعه بنسبة 17% يوم الخميس، بعد إعلانها شراء عملات (SOL) بقيمة 2.7 مليون دولار ضمن استراتيجيتها المستمرة لإدارة الخزانة.

وكان سعر السهم قد ارتفع بالفعل في اليوم السابق بعد أن كشفت الشركة عن تقريرها التجاري لشهر يونيو، والذي تضمن خطة لجمع تمويل بقيمة 112.5 مليون دولار.

وفي بيانها يوم الخميس، قالت الشركة إنها اشترت 17,760 عملة SOL بقيمة 2.72 مليون دولار بمتوسط سعر 153.10 دولارًا للعملة الواحدة. وبهذا، بلغ إجمالي رصيد الشركة من عملة سولانا 640,585 SOL، أي ما يعادل نحو 98 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أنها تنوي الاحتفاظ بهذه العملات على المدى الطويل، كما ستقوم بتحصيصها (staking) لتحقيق عوائد.

وكانت DeFi Development Corp. قد أعلنت في أبريل عن نيتها جمع مليار دولار للاستثمار في سولانا، لكنها سحبت ملفها في 12 يونيو بعد أن أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن الشركة لم تقدّم تقرير الإدارة في الموعد المحدد.

ارتفاع حاد في سعر سهم DeFi Development Corp.

رحّب المستثمرون بهذه التطورات، حيث ارتفع سهم الشركة (رمز التداول: DFDV) بنسبة تقارب 17% ليصل إلى 23.80 دولارًا خلال جلسة الخميس.

وبعد إغلاق السوق، صعد السهم بنسبة 0.8% إضافية، ليغلق في جلسة التداول بعد ساعات العمل عند 24 دولارًا، بحسب بيانات Google Finance.

ارتفع سعر سهم شركة DeFi Development Corp. بنسبة 30% بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال جلسة التداول يوم الأربعاء عند 18.47 دولارًا. المصدر: Google Finance

وبالمقارنة مع أدنى مستوى سجّله السهم يوم الأربعاء عند 18.47 دولارًا، فقد ارتفع بنسبة 30% خلال يومين فقط. كما ارتفع السهم بأكثر من 2,733% منذ بداية العام، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 33% عن ذروته في 21 مايو، والتي بلغت 35.53 دولارًا.

وفي الربع الأول من عام 2025، أفادت الشركة أن إيراداتها الصافية انخفضت بنسبة 30% على أساس سنوي، كما تراجعت هامش ربحها الصافي بنسبة 15.5%.

وفي رسالة وجهتها للمساهمين بتاريخ 2 يوليو، أكدت الشركة أنها تهدف إلى الحفاظ على مرونة رأس المال، وحماية المستثمرين من مخاطر التصفية قصيرة الأجل، مشيرة إلى أن ميزانيتها مصممة "لتحمّل فترات الهبوط الطويلة ودعم استدامة صافي قيمة الأصول لكل سهم على المدى الطويل".

خطة جمع التمويل

أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن نيتها جمع 112.5 مليون دولار عبر طرح خاص للمستثمرين. ومن المتوقع إغلاق الصفقة يوم الإثنين.

وأوضحت أنها ستستخدم 75.6 مليون دولار من صافي العائدات لتمويل صفقة شراء أسهم آجلة مدفوعة مقدمًا، في حين ستُخصص باقي العائدات للأغراض التشغيلية العامة، بما في ذلك شراء المزيد من عملة SOL ضمن خزانة الشركة.