مستثمرو مشروع Phoenix FIRE يتهمون المؤسس بالاحتيال والخروج من المشروع

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 05:17 مساءً - قدّم دانيال يانييلو، المتهم بتدبير عملية "احتيال الخروج" (Exit Scam) في مشروع العملات المشفرة المعروف باسم The Phoenix، طلبًا لإسقاط دعوى قضائية مرفوعة ضده في محكمة فيدرالية بولاية تينيسي الأمريكية.

وبحسب نص الدعوى، تولّى يانييلو إدارة شركة Phoenix Community Capital في أكتوبر 2022، ويُزعم أنه نفذ عملية احتيال من خلال إغلاق العقود الذكية للمشروع المعروف برمز FIRE، ثم قام بتحويل مئات الآلاف من الدولارات من أموال المستثمرين.

يدّعي المدّعون أن يانييلو قام بعد ذلك بحذف منشورات من قناة المشروع على Discord، وأزال نسخًا سابقة من موقع Phoenix الإلكتروني، وأعلن أن "العقود الذكية لن تتم استعادتها".

وفي طلبه لإسقاط الدعوى، قال يانييلو إنه يقيم في ولاية ميشيغان، وليس لديه أي صلة مباشرة بولاية تينيسي، وجاء في الملف:

"هذه المحكمة لا تملك ولاية قضائية شخصية على السيد يانييلو. فهو يقيم بشكل دائم في ولاية ميشيغان."

كما أنكر يانييلو قيامه ببيع أي أوراق مالية، موضحًا أنه انضم إلى الشركة بعد حصوله على أصولها، وبعد انتهاء فترة المبيعات المزعومة. وأكّد أنه لم يُدلِ بأي تصريحات تتعلق بالاستثمارات المعروضة، متّهمًا المدّعين بخلط اسمه مع مشروع The Phoenix ومؤسسيه الأصليين.

الموقع الإلكتروني للمشروع كما ظهر في 8 يناير 2022 (حُذف لاحقًا). المصدر: Wayback Machine

وعود طموحة من المشروع

وفقًا لصفحة المشروع على CoinMarketCap، كان The Phoenix يدّعي أنه يستخدم "رأس مال مجتمعي ضخم" للوصول إلى فرص استثمارية لا تتاح عادةً للمستثمرين الأفراد. وقد وُعِد حاملو التوكنات بالحصول على أرباح من هذه الاستثمارات عبر آلية توزيع أرباح.

كما وعد المشروع ببرنامج حاضنة داخلي يتيح لفريق الإدارة تمويل وإنشاء وإدارة مشاريع جديدة، الأمر الذي سيقود بدوره إلى "توزيع أرباح بنسبة عالية" بين أفراد المجتمع الاستثماري.

الاحتيال في الكريبتو لا يزال مشكلة مستمرة

لا تزال عمليات الاحتيال تمثل تهديدًا كبيرًا في قطاع العملات المشفّرة. ووفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء عن شركة الأمن السيبراني CertiK، فقد ارتفعت خسائر عمليات الاحتيال والاختراق في النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 2.47 مليار دولار.

كما أفاد Cointelegraph يوم الجمعة أن ضحية مزعومة للاحتيال العاطفي المرتبط بالكريبتو رفعت دعوى قضائية جديدة ضد مصرفين آخرين، بعد أن كانت قد رفعت دعوى سابقة ضد Citibank بدعوى إهماله في اكتشاف إشارات التحذير.

وفي قضية منفصلة، حُكم على رجل تورّط في مخطط هرمي (Ponzi Scheme) في مجال العملات المشفرة بالسجن لمدة 97 شهرًا (نحو 8 سنوات) من قبل محكمة فيدرالية في بروكلين، نيويورك، أواخر يونيو الماضي.