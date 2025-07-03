منتدى Blockchain Life 2025 المنتظر ليس مجرد فعالية تقليدية، بل يُعد مهرجان شامل للعملات الرقمية يُقام قبيل انطلاق موجة الصعود الكبرى التالية وسوق العملات البديلة.

هذا الحدث الأبرز سيجمع أكثر من 15,000 مشارك من 130 دولة حول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر منتدى “Blockchain Life” في نسخته 15 يجمع قادة صناعة الكريبتو في دبي يومي 28 و29 أكتوبر 2025! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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