شركة "OpenAI" تنفي أي علاقة لها بإطلاق "Robinhood" لرموز الأسهم على "Arbitrum"

أكدت شركة “OpenAI” عدم وجود أي صلة لها بإطلاق “Robinhood” لرموز الأسهم على شبكة “Arbitrum”، مشددة على أنها لم تُصرّح أو تُصادق على إصدار أي رموز رقمية تحمل اسمها أو تتعلق بها.

وأوضحت الشركة في بيان نُشر على منصة X:

رموز “OpenAI” الرقمية هذه ليست أسهم في OpenAI. لم نتعاون مع Robinhood، ولم نشارك في هذا المشروع، ولا نُصادق عليه.

وأضافت:

أي نقل لرموز تحمل اسم OpenAI يتطلب موافقتنا—وحتى الآن لم نوافق على أي شيء من هذا القبيل.

من جانبها، وسّعت “Robinhood” مؤخرا عروضها لتشمل رموز رقمية تمثل الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة في الاتحاد الأوروبي، موفرة للمستخدمين إمكانية الاستثمار في أكثر من 200 سهم أمريكي بطريقة رقمية.

وقد أُصدرت رموز رقمية تمثل أسهم شركات كبرى مثل Microsoft وNvidia وOpenAI على شبكة Arbitrum، مقابل رسوم منخفضة لكل عملية سك.

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة متنامية من المنتجات المشابهة في قطاع الأصول الرقمية، حيث أطلقت منصات مثل Bybit وKraken منتجات أسهم رمزية عبر منصة xStocks، كما تقدم بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على بلوكشين سولانا أسهم رمزية لشركات كبرى مثل:

Apple وTesla وMeta.

وفي سياق متصل، دعت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA) هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى رفض مثل هذه المنتجات الرمزية التي تُطرح عبر إعفاءات ضريبية، مطالبة بفرض معايير تنظيمية أكثر وضوح وشفافية.

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