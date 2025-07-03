محفظة Cake تضيف عملة dEURO المستقرة اللامركزية وتقدّم عائدًا بنسبة 10% على الضمانات

تام شمس - الخميس 3 يوليو 2025 03:46 مساءً - أعلنت محفظة Cake يوم الثلاثاء عن إضافة العملة المستقرة اللامركزية dEURO إلى عروضها، ما يوسّع خيارات الأصول الرقمية المقومة باليورو المتاحة للمستخدمين.

عملة dEURO المستقرة مدعومة بضمانات زائدة من أصول رقمية أخرى مثل بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) ومونيرو (XMR). ولإصدار عملة dEURO، يجب على المستخدمين أولًا إيداع عملات مشفرة كضمانات.

ويعمل نظام الضمانات الزائدة أي إيداع قيمة من العملات المشفرة تتجاوز قيمة العملة المستقرة المطلوبة كدرع ضد فقدان الربط بسعر العملة المرجعية، بحسب ما أوضحه فريق dEURO لـ Cointelegraph. كما تتميز dEURO بعمليات تصفية تلقائية يتم تفعيلها عندما تنخفض نسبة القرض إلى الضمان إلى ما دون حد معين.

وتقول Cake Wallet إن المستخدمين يمكنهم كسب عائد بنسبة 10% على العملات المشفرة المستخدمة كضمان لإصدار العملة المستقرة، من دون التخلي عن وصايتهم على أموالهم. ويُولد هذا العائد من رسوم الاستقرار التي يدفعها المستخدمون الذين يقومون بإصدار dEURO، وتُودع في صندوق احتياطي خاص، بحسب ما صرح به متحدث باسم dEURO.

ويضيف المتحدث أن هذه الآلية تساعد على الحفاظ على استقرار العملة المستقرة وتضيف سيولة إلى ممتلكات المستخدمين من العملات المشفرة، ما يسمح لهم بإصدار توكن مربوط باليورو من دون الحاجة إلى بيع أصولهم الرقمية.

رسم توضيحي لعملية إصدار dEURO. المصدر: dEURO

العملات المستقرة اللامركزية والخوارزمية تُعدّ من حالات الاستخدام الواعدة التي تتماشى مع روح حركة السايبر بانك التي كانت في صميم مجتمع الكريبتو منذ بداياته. ومع ذلك، يرى منتقدو هذا النوع من العملات أنها تحمل مخاطر كبيرة، ويستشهدون بتاريخ من فقدان الربط والانهيارات الكاملة لهذه الأصول.

العملات المستقرة اللامركزية والخوارزمية كثيرًا ما تفقد ربطها

ربما يُعدّ انهيار منظومة Terra-LUNA في مايو 2022 أبرز مثال على فشل عملة مستقرة خوارزمية، إذ فقدت عملة UST العملة المستقرة للنظام ارتباطها بالدولار الأمريكي.

كانت UST تعتمد على آلية "الإصدار والحرق"، حيث يقوم المستخدمون بحرق ما يقارب دولارًا واحدًا من توكنات LUNA لإصدار ما يعادلها من UST. وقد حفّز هذا النظام المراجحين (arbitrageurs) على استغلال فروقات الأسعار للحفاظ على ثبات سعر UST.

لكن في الواقع، كان جزء كبير من الطلب على UST يأتي من منصة الإقراض Anchor Protocol، التي وعدت المستخدمين بعائد سنوي قدره 20% على ودائعهم من UST. وعندما بدأت عمليات السحب الجماعي من Anchor، انهار النظام، وانخفضت قيمة UST إلى 0.67 دولار، ثم إلى 0.01 دولار فقط لاحقًا.

وعلى عكس UST، لا تعتمد عملات مثل DAI وdEURO على نظام خوارزمي بحت، بل على نظام الضمانات الزائدة التي تُفرض على المستخدمين مقابل إصدار هذه العملات.

الانهيار الكامل لعملة UST المستقرة الخاصة بمنظومة Terra. المصدر: CoinMarketCap



ومع ذلك، فإن دعم العملات المستقرة الخوارزمية واللامركزية بضمانات زائدة لم يثبت أنه حل نهائي لمشكلة فقدان الربط. بل إن العملات المستقرة التقليدية المدعومة بأدوات الدين الأمريكية والودائع البنكية، لم تسلم هي الأخرى من فقدان الربط.

ففي مارس 2023، فقدت عملة DAI العملة المستقرة التابعة لمشروع MakerDAO (الذي أصبح يُعرف الآن باسم Sky) ارتباطها بالدولار، بعد أن فقدت عملة (USDC)، التي كانت تستخدم كضمان لعملة DAI، ارتباطها مؤقتًا بسعر الدولار الأمريكي.