OpenAI توضح أن توكنات Robinhood لا تمثّل أسهماً في الشركة

تام شمس - الخميس 3 يوليو 2025 09:50 صباحاً - أصدرت شركة OpenAI بيانًا يوم الأربعاء لتوضيح أن توكنات OpenAI التي وزعتها منصة التداول Robinhood لمستخدمي الاتحاد الأوروبي لا تمثل أسهماً أو حصص ملكية في الشركة.

وكتب ممثلو الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي:

"لسنا طرفًا في هذا الأمر ولا نؤيده. أي تحويل لأسهم شركة OpenAI يتطلب موافقتنا ولم نوافق على أي تحويل. يرجى توخي الحذر."

وكانت Robinhood قد وزعت توكنات بقيمة 5 دولارات من OpenAI وSpaceX لعملائها في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، ضمن مساعي الشركة للتوسع في تداول الأسهم المرمّزة، وهو ما تضمن أيضًا إطلاق شبكة بلوكتشين من الطبقة الثانية لتسوية صفقات الأسهم المرمّزة.

وفي تصريح لموقع Cointelegraph، قال ممثلو Robinhood إن الهدايا الرمزية كانت مخصصة لـ"العملاء الأوروبيين المؤهلين فقط."

وأضافوا: "تمنح هذه التوكنات المستثمرين الأفراد تعرضًا غير مباشرًا للأسواق الخاصة، مما يفتح باب الوصول إليها، وقد تم تفعيل ذلك من خلال حصة Robinhood في كيان ذي غرض خاص."

واستغل إيلون ماسك، المؤسس المشارك في كلّ من SpaceX وOpenAI، الفرصة لانتقاد الهيكل المؤسسي لـOpenAI، حيث كتب في منشور عبر X:

"أسهمكم مزيفة."

وكان ماسك قد غادر مجلس إدارة OpenAI في عام 2018، ومنذ ذلك الحين عبّر مرارًا عن اعتراضه على ما يراه انحرافًا عن النموذج غير الربحي القائم على المهمة الأساسية نحو نموذج ربحي بحت. كما رفع دعاوى قضائية يتهم فيها OpenAI بانتهاك ميثاقها وتحويل أصول خيرية لأغراض خاصة.

Robinhood تعلن عن تداول الأصول الواقعية المرمّزة

كشفت Robinhood لأول مرة عن خططها لتقديم تداول الأسهم المرمّزة للمستخدمين الأوروبيين في مايو 2025، دون تحديد موعد إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة.

وخلال كلمته في فعالية Consensus 2025 التي أُقيمت في تورنتو، كندا، قال يوهان كيربرات، نائب الرئيس العام ومدير Robinhood Crypto، إن دمج الأصول الواقعية المرمّزة يعزز الشمول المالي على المنصة.

وتأتي خطوة Robinhood في تداول الأسهم المرمّزة ضمن جهود أوسع من بورصات الكريبتو لدمج الأسهم والسندات الحكومية وسندات الشركات وغيرها من الأصول التقليدية ضمن منصاتها، مما يُمحي الفاصل بين التمويل التقليدي والرقمي.

يوهان كيربرات في مؤتمر إجماع ٢٠٢٥. المصدر: Cointelegraph

وترى Robinhood أن الترميز يتيح للعامة الوصول إلى فئات أصول كانت في السابق حكرًا على المستثمرين المعتمدين، مثل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والاستثمار في العقارات التجارية وذلك بفضل تقنية تجزئة الأصول.

يُذكر أن الأسهم الخاصة والائتمان الخاص غالبًا ما تكون مقصورة على المستثمرين المعتمدين الذين يمتلكون مليون دولار أو أكثر من الأصول القابلة للاستثمار، أو يلبّون متطلبات الدخل السنوي والتراخيص المنصوص عليها في قوانين الاعتماد في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما يجعلها غير متاحة للمستثمرين الأفراد العاديين.

الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود، فلاد تينيف، يلقي كلمة أمام الحضور في فعالية أقيمت مؤخرًا في مدينة كان الفرنسية. المصدر: Robinhood

وخلال فعالية أقامتها الشركة يوم الإثنين في مدينة كان الفرنسية، أعلنت Robinhood عن إطلاق شبكتها من الطبقة الثانية وتوسيع خدماتها لتداول الأصول الواقعية المرمّزة.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك فلاد تينيف:

"الكريبتو ليس مجرد أصل للمضاربة بل لديه القدرة على أن يصبح العمود الفقري للنظام المالي العالمي."