ريبل تتقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي أمريكي، لتنضم إلى سباق الكريبتو نحو الشرعية

تام شمس - الخميس 3 يوليو 2025 09:50 صباحاً - تقدمت شركة ريبل لابز (Ripple Labs) بطلب للحصول على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة، في خطوة مماثلة لما قامت به شركة سيركل (Circle) المُصدِرة للعملة المستقرة USDC، وذلك في وقت تسعى فيه شركات الكريبتو للحصول على تنظيم رسمي لتعزيز علاقتها بالقطاع المالي التقليدي.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، على منصة X يوم الأربعاء أن الشركة تقدمت بطلب ترخيص من المكتب الأمريكي للرقابة على العملة (OCC)، وهو ما أكد تقريرًا سابقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال: "تماشيًا مع جذورنا الممتدة في الامتثال، تتقدم ريبل بطلب للحصول على ميثاق مصرفي وطني من OCC."

وأضاف غارلينغهاوس أنه في حال تمت الموافقة على الترخيص، فسيشكل "معيارًا جديدًا (وفريدًا!) للثقة في سوق العملات المستقرة"، مشيرًا إلى أن الشركة ستكون خاضعة للرقابة الفيدرالية وعلى مستوى الولايات، بما في ذلك إشراف إدارة الخدمات المالية في نيويورك على العملة المستقرة الخاصة بها Ripple USD المُرمزة (RLUSD).

ريبل تحذو حذو سيركل في طلب الترخيص المصرفي

جاء قرار ريبل بالتقدّم للحصول على ترخيص مصرفي بعد يومين فقط من قيام سيركل، التي تصدر ثاني أكبر عملة مستقرة USDC، بالتقدم بطلب إلى OCC لإنشاء بنك وصاية وطني يُشرف على احتياطاتها من العملات المستقرة.

ويأتي تحرك الشركتين تزامنًا مع تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون تنظيم العملات المستقرة المعروف باسم "قانون GENIUS"، والذي يحدد المعايير اللازمة لإصدار التوكنات المربوطة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك تولي OCC الإشراف على الجهات المصدّرة الكبرى.

وقال جيريمي ألير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركل، إن الشركة تتخذ "خطوات استباقية" لـ"الامتثال للتنظيمات الأمريكية الناشئة بشأن إصدار العملات المستقرة المقومة بالدولار وتشغيلها."

حتى الآن، تُعد Anchorage Digital الشركة الوحيدة في قطاع الكريبتو التي تحمل ترخيصًا مصرفيًا وطنيًا.

ريبل تتقدّم أيضًا بطلب للحصول على حساب رئيسي في الاحتياطي الفيدرالي

وأشار غارلينغهاوس إلى أن ريبل تقدمت بطلب للحصول على "حساب رئيسي" لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما سيمكنها من الوصول إلى النظام المصرفي المركزي الأمريكي.

وقال: "هذا الوصول سيسمح لنا بالاحتفاظ باحتياطيات RLUSD مباشرة لدى الاحتياطي الفيدرالي، ويوفر طبقة إضافية من الأمان لضمان الثقة في العملة المستقرة مستقبلًا."

وأضاف: "الكونغرس يعمل على وضع قواعد وتشريعات واضحة، والبنوك على عكس ما كان عليه الحال في عهد عملية تضييق الخناق 2.0 باتت تُقبل على الكريبتو."

وقد قدمت ريبل الطلب من خلال شركة Standard Custody، المتخصصة في حفظ أصول الكريبتو والتي استحوذت عليها في فبراير 2024.

ارتفاع عملة XRP بنسبة تزيد على 3% بعد الإعلان

ارتفعت عملة XRP، التابعة لسلسلة بلوكتشين XRP Ledger التي تعتمد عليها منتجات ريبل، بنسبة 3.2% خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 2.24 دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وبدأت العملة بالصعود مساء الأربعاء، وبلغت ذروتها عند 2.27 دولار بالتزامن مع منشور غارلينغهاوس، قبل أن تتراجع قليلًا.