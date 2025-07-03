ملياردير العملات المشفرة يعضّ إصبع خاطفه ويفشل محاولة اختطاف عنيفة في إستونيا

تام شمس - الخميس 3 يوليو 2025 09:50 صباحاً - تمكّن الملياردير الأسترالي في مجال العملات المشفرة، تيم هيث، من النجاة بصعوبة من محاولة اختطاف وقعت العام الماضي في إستونيا، بعدما عضّ جزءًا من إصبع مهاجمه، وفقًا لما استمعت إليه محكمة إستونية.

هيث، المستثمر المخضرم في العملات الرقمية، تعرّض لهجوم من رجلين تنكّرا في زيّ عمّال طلاء في مدخل مبنى شقته في يوليو من العام الماضي. وتشهد حوادث اختطاف شخصيات بارزة في عالم الكريبتو تزايدًا ملحوظًا خلال عام 2025، ما أجبر العديد من التنفيذيين على تعزيز تدابيرهم الأمنية.

وبحسب صحيفة Sydney Morning Herald نقلًا عن وسيلة الإعلام الإستونية Eesti Ekspress، فإن أحد المهاجمين، المواطن الأذربيجاني ألافيردي ألافيردييف وهو ملاكم ومصارع سابق حاول إسكات هيث بوضع يده على فمه. لكن هيث تمكّن من عضّ إصبعه والفرار إلى شقته، وفق ما سمعته المحكمة.

وخلال الاشتباك الذي استمر نحو 30 ثانية، فقد هيث إحدى أسنانه. وقد فرّ المهاجمان لاحقًا، تاركين سيارة الفان المستخدمة في الجريمة على مقربة من المكان. وعُثر على جزء من الإصبع المبتور في الشارع على بعد 100 متر من موقع الهجوم.

هيث، المنحدر من ولاية فيكتوريا الأسترالية، هو مؤسس مجموعة Yolo وشركتها الاستثمارية Yolo Investments، التي تركز على مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والألعاب الرقمية. وقدّرت قائمة الأثرياء الصادرة عن Australian Financial Review صافي ثروته بنحو 2.46 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 1.61 مليار دولار أمريكي).

يحتل رجل الأعمال الأسترالي تيم هيث المركز 66 في قائمة أغنى أغنياء أستراليا فاينانشال ريفيو، بثروة قدرها 1.61 مليار دولار. المصدر:Australian Financial Review

المؤامرة استغرقت أشهرًا من التحضير

وبحسب Sydney Morning Herald، فإن المجموعة المؤلفة من سبعة أفراد قامت بمراقبة هيث لفترة طويلة، سواء عبر التتبّع الميداني أو من خلال جهاز تعقّب GPS تم تركيبه في سيارته.

ودخل أفراد العصابة إلى إستونيا باستخدام جوازات سفر جورجية مزوّرة، وقاموا بشراء زيّ عمّال ومعدات من متاجر أدوات البناء، بهدف التظاهر بأنهم عمّال صيانة.

وتشير التقارير إلى أن الخطة كانت تقضي بنقل هيث إلى كوخ ساونا مستأجر، حيث يُجبر على تحويل ممتلكاته من العملات المشفرة، وقد تم أيضًا توظيف مخترق للمساعدة في تنفيذ الجريمة.

تيم هيث (على اليمين) خلال خطابه في قمة EGR Power 50 لعام 2023. المصدر: Yolo Group

محاكمات وادعاءات بالبراءة

ألقي القبض على ألافيردييف، إلى جانب مواطن جورجي يُدعى إلغار محمدوف، وكلاهما يُحاكم حاليًا في إستونيا. ولا يزال اثنان آخران – أحدهما يُعتقد أنه المخطط الرئيسي، نَجَف نَجَفلي فارّين من العدالة، بينما لم تُحدّد هوية الثلاثة المتبقّين.

ووفقًا للصحيفة، قال ألافيردييف في المحكمة إنه وُعِد بمبلغ 100 ألف يورو مقابل تنفيذ العملية، لكنه "تظاهر فقط بالمشاركة" وأخبر المجموعة لاحقًا بالتراجع عن الخطة.

أما محمدوف، الذي يُعتقد أنه كان سائق الهروب، فينفي أي صلة بالجريمة، مدّعيًا أنه وصل إلى إستونيا بالخطأ أثناء سفره في المنطقة، وأن جميع الادعاءات ضده "كذب وتلفيق".

التهديد لا يزال قائمًا

ووفقًا للنيابة العامة، تلقّى هيث بعد أسابيع من فشل محاولة الاختطاف رسالة عبر تطبيق تيليغرام تتضمّن صورًا لشقته وطلبًا بدفع 30 بيتكوين (ما يعادل 3.3 ملايين دولار وقتها).

وعلى الرغم من عدم ردّه، إلا أن المهاجمين لم يعاودوا الاتصال، فيما يرى المدّعون أن التهديد لا يزال قائمًا.

ومنذ الواقعة، أنفق هيث أكثر من 3.1 ملايين دولار على الأمن الخاص وانتقل إلى مسكن جديد. ويسعى محاموه إلى تحميل المتّهمين تكلفة تلك الترتيبات الأمنية.